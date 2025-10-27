Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

Na de nederlaag tegen Lazio heeft Juventus coach Igor Tudor ontslagen. Massimo Brambilla neemt voorlopig over, terwijl de club op zoek gaat naar een opvolger.

Juventus verloor zondag met 1-0 van Lazio en dat had grote gevolgen voor Igor Tudor. De Kroatische trainer werd maandag ontslagen, net als zijn assistenten Ivan Javorcic, Tomislav Rogic en Riccardo Ragnacci.

Dat liet de Oude Dame in een persbericht weten. "De club meldt ook dat Massimo Brambilla voorlopig de leiding krijgt over het eerste mannenteam en woensdagavond op de bank zal zitten tijdens de wedstrijd Juventus–Udinese."

Afsluiten doet Juventus met een dankwoordje. "De club bedankt Igor Tudor en zijn volledige staf voor hun professionaliteit en inzet in de afgelopen maanden en wenst hen veel succes in hun verdere carrière."

Heeft de volgende Juve-coach een Napoli-tattoo op de arm?

Het ontslag is een gevolg van acht wedstrijden zonder overwinning, wat voor een club als Juventus te veel is. Nu gaat de Italiaanse topclub meteen op zoek naar een nieuwe hoofdcoach.

Er doen al namen de ronde, en daar zit één heel opvallende tussen: die van Luciano Spalletti. Hij was al bij enkele Italiaanse clubs trainer en werd bondscoach van Italië, maar het gekste: hij heeft een tattoo op de arm van Napoli, waar hij landskampioen mee werd in 22/23.