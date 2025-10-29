Eerste basisplaats van Noa Lang (ex-Club Brugge) bij Napoli eindigt in drama

Napoli won met moeite van Lecce, maar krijgt een nieuwe klap te verwerken: na Kevin De Bruyne viel ook Noa Lang geblesseerd uit bij zijn eerste basisplaats.

Om het gebrek aan creativiteit zonder Kevin De Bruyne op te vangen, gaf Antonio Conte Noa Lang eindelijk zijn eerste basisplaats. Maar het werd geen memorabel moment voor de Nederlander, die kort na de rust geblesseerd uitviel.

Na de zware nederlaag in de Champions League tegen PSV had Lang zijn onvrede geuit over zijn situatie bij Napoli. De Nederlandse aanvaller dacht weinig aanspraak te kunnen maken op speeltijd.

Noa Lang valt geblesseerd uit

Tegen Lecce is daar verandering in gekomen. De ex-Bruggeling kreeg zijn langverwachte basisplaats en liet zich in de eerste helft zien. Maar kort na de pauze ging Lang neer na een duel. Hij greep naar zijn bovenbeen en moest het veld geblesseerd verlaten.

Hoe dan ook, Napoli won uiteindelijk, zij het met moeite en niet zonder schrikmomenten. Doelman Milinković-Savić stopte een penalty en Anguissa besliste nadien de match.





Zo pakt Napoli opnieuw drie punten, al was het zonder te overtuigen. Met 21 punten staat de club van Lukaku en De Bruyne boven AC Milan, maar AS Roma, met een wedstrijd minder, kan nog aansluiten.