Nog meer kopzorgen voor Euvrard: krijgt jong talent van Standard eindelijk zijn kans?

Standard plaatste zich dinsdag op Beveren voor de volgende ronde in de Beker van België, maar zag ook Nayel Mehssatou en Marlon Fossey uitvallen met een blessure. De opties slinken, en een jonge speler uit de eigen opleiding kan daar mogelijk van profiteren.

Standard heeft zich dinsdagavond met moeite herpakt op het veld van SK Beveren in de 1/16e finales van de Beker van België. De Rouches wonnen met 1-2, maar betaalden daar een stevige prijs voor.

Letterlijk zelfs, want Nayel Mehssatou moest al na een halfuur naar de kant met een blessure na zijn balverlies dat de openingstreffer inleidde. En ook Marlon Fossey werd in de slotfase vervangen met wat leek op een spierscheur, iets wat Vincent Euvrard op de persconferentie bevestigde.

Standard heeft inmiddels te veel geblesseerden om op één hand te tellen

Hoewel er in de komende uren duidelijker nieuws wordt verwacht, is het nu al een reden tot ongerustheid voor Euvrard. Hij blijft maar spelers verliezen door blessures. Thomas Henry verliet het veld bovendien met een ijspack rond zijn rechterknie.

Boli Bolingoli, David Bates en Alexandro Calut zitten al lang in de lappenmand, Daan Dierckx is er net uit, Henry Lawrence ontbreekt al twee wedstrijden vanwege een kwaaltje, en Marco Ilaimaharitra kwam er het voorbije weekend nog bij. Ook Casper Nielsen, Ibe Hautekiet en Josué Homawoo hadden eerder al te maken met blessures dit seizoen.





Dat zijn er heel wat, en het blijft maar duren, met de nieuwe zorgen rond Mehssatou en Fossey. De Chileen is op meerdere plaatsen inzetbaar, de Amerikaan is kapitein en vaste rechtsachter, en Lawrence is zijn doublure. Alle drie zijn ze onzeker of buiten strijd voor de Waalse derby van vrijdag tegen Sporting Charleroi.

Krijgt Steeven Assengue zijn kans?

Mogelijk opent dat de deur voor een verrassing in de basis bij Standard. Steeven Assengue werd begin oktober bij de A-kern gehaald na sterke prestaties in bij SL16. Hij is theoretisch de derde optie op rechtsachter en zou, in het "ideale" scenario voor hem (al juicht een speler nooit voor een blessure van een ploegmaat), zijn eerste basisplaats in de Jupiler Pro League kunnen krijgen, na zijn invalbeurt bij de rust in Westerlo tijdens de Europe Play-offs.

De 20-jarige rechtsachter, die al sinds zijn negende bij Standard is, wacht al lang op zijn moment… dat er nu misschien echt komt. Standard haalde hem niet zomaar bij de A-kern, maar hem meteen in zo’n belangrijke wedstrijd brengen, houdt een risico in. Vincent Euvrard zal moeten afwegen wat het best is, maar de kans is reëel dat Assengue zijn kans krijgt.