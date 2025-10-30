Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Romelu Lukaku werkt sinds augustus aan zijn revalidatie na een spierscheur in de linkerdij. De aanvaller van Napoli hoopt in december opnieuw inzetbaar te zijn. Zijn herstel verloopt volgens schema, al blijft voorzichtigheid geboden.

Blessure en revalidatie in België

Lukaku liep de blessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympiacos op 14 augustus. Onderzoek wees uit dat het ging om een hooggradige scheur in het rectus femoris van de linkerdij. De medische staf van Napoli besloot tot een revalidatietraject zonder operatie. Sindsdien verblijft Lukaku in België, waar hij onder toezicht werkt aan zijn herstel.

Volgens La Gazzetta dello Sport is de revalidatie goed gestart. De aanvaller ondergaat dagelijks sessies in de fitness en het zwembad. Hij volgt een strikt schema en vermijdt contact met de bal. De club communiceerde dat hij voorlopig niet inzetbaar is, maar dat de eerste signalen positief zijn.

Terugkeer in zicht volgens Conte

Trainer Antonio Conte gaf aan dat Lukaku mogelijk in december opnieuw beschikbaar is. “Big Rom neigt naar een terugkeer rond de Supercoppa tegen Milan op 18 december”, stelde hij in de Italiaanse krant. De club houdt rekening met een geleidelijke opbouw, waarbij wedstrijdfitheid pas later wordt bereikt.

Lukaku zal op zaterdag 1 november aanwezig zijn in de tribune bij Napoli–Como. Dat wordt gezien als een symbolische stap in zijn re-integratie. De club benadrukt dat hij pas zal worden opgenomen in de selectie wanneer hij medisch volledig is vrijgegeven.





Napoli kampt momenteel met meerdere blessures. Naast Lukaku zijn ook De Bruyne, Lobotka en Meret buiten strijd. Conte gaf aan dat de ploeg ondanks deze problemen competitief blijft. “We hebben veel pech gehad, maar we blijven strijden”, stelde hij.

De verwachting is dat Lukaku in de tweede helft van december opnieuw speelminuten kan maken. Een definitieve datum is nog niet vastgelegd. De medische staf volgt zijn herstel nauwgezet en zal pas groen licht geven als Big Rom daar klaar voor is.