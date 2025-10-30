Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?

Hij laat België weer achter zich: Wanneer zal Romelu Lukaku opnieuw kunnen spelen bij Napoli?
Word fan van Napoli! 269

Romelu Lukaku werkt sinds augustus aan zijn revalidatie na een spierscheur in de linkerdij. De aanvaller van Napoli hoopt in december opnieuw inzetbaar te zijn. Zijn herstel verloopt volgens schema, al blijft voorzichtigheid geboden.

Blessure en revalidatie in België

Lukaku liep de blessure op tijdens een oefenwedstrijd tegen Olympiacos op 14 augustus. Onderzoek wees uit dat het ging om een hooggradige scheur in het rectus femoris van de linkerdij. De medische staf van Napoli besloot tot een revalidatietraject zonder operatie. Sindsdien verblijft Lukaku in België, waar hij onder toezicht werkt aan zijn herstel.

Volgens La Gazzetta dello Sport is de revalidatie goed gestart. De aanvaller ondergaat dagelijks sessies in de fitness en het zwembad. Hij volgt een strikt schema en vermijdt contact met de bal. De club communiceerde dat hij voorlopig niet inzetbaar is, maar dat de eerste signalen positief zijn.

Terugkeer in zicht volgens Conte

Trainer Antonio Conte gaf aan dat Lukaku mogelijk in december opnieuw beschikbaar is. “Big Rom neigt naar een terugkeer rond de Supercoppa tegen Milan op 18 december”, stelde hij in de Italiaanse krant. De club houdt rekening met een geleidelijke opbouw, waarbij wedstrijdfitheid pas later wordt bereikt.

Lukaku zal op zaterdag 1 november aanwezig zijn in de tribune bij Napoli–Como. Dat wordt gezien als een symbolische stap in zijn re-integratie. De club benadrukt dat hij pas zal worden opgenomen in de selectie wanneer hij medisch volledig is vrijgegeven.

Napoli kampt momenteel met meerdere blessures. Naast Lukaku zijn ook De Bruyne, Lobotka en Meret buiten strijd. Conte gaf aan dat de ploeg ondanks deze problemen competitief blijft. “We hebben veel pech gehad, maar we blijven strijden”, stelde hij.

De verwachting is dat Lukaku in de tweede helft van december opnieuw speelminuten kan maken. Een definitieve datum is nog niet vastgelegd. De medische staf volgt zijn herstel nauwgezet en zal pas groen licht geven als Big Rom daar klaar voor is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

📷 Romelu Lukaku komt met straffe speech voor de U17 naar het WK vertrekt

15:30
LIVE: Gent op voorsprong tegen Patro Eisden Maasmechelen! Live

LIVE: Gent op voorsprong tegen Patro Eisden Maasmechelen!

21:01
LIVE: Westerlo op zoek naar de gelijkmaker op Het Kiel Live

LIVE: Westerlo op zoek naar de gelijkmaker op Het Kiel

20:56
Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'? De derde helft

Zit Toby Alderweireld in één van de pakken van 'The Masked Singer'?

21:00
"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

"Bij Genk zeiden ze dat ik niet goed genoeg was" - Belgisch jeugdinternational bewijst het tegendeel

20:40
Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

Arnaud Bodart krijgt gigantische kritiek in Frankrijk na pijnlijke missers

20:20
Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

Coach Vandenbroeck is streng na nieuwe ongeslagen wedstrijd

20:10
Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic

20:00
3
📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

📷 OFFICIEEL Belg die nog bij Standard en Eupen actief was vindt onderdak in Nederland

19:20
"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

"Het spijt me": José Mourinho komt met opvallende boodschap voor Eden Hazard

19:00
Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!" Interview

Toptalent Noah Fernandez (PSV) wil met België U17 revanche nemen op het WK: "Dat wordt knokken!"

18:40
'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

'Club uit de Premier League niet opgezet met wat er in de Jupiler Pro League gebeurt'

18:20
Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

18:00
2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi Interview

2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi

17:40
1
Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

Messoudi en Charaï negen jaar later tegen elkaar in beker: tricky vraag op tafel

17:20
Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

Eindelijk een beetje goed nieuws over Julien Duranville

17:00
1
Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales

16:30
12
Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

16:00
1
Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf

15:39
8
Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing

14:40
26
Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

Seraing is op zijn hoede voor OHL en kersverse coach Felice Mazzu: "Hij zal dingen veranderen"

15:10
West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

West-Vlaamse derby in de beker: gaat Onur Cinel roteren tegen KV Kortrijk?

15:00
1
🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

🎥 Hartverwarmend filmpje doet STVV-supporters smelten

14:30
1
Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

Hopelijk komt alles goed: ploegmaat van Arthur Vermeeren zakt plots in elkaar op het veld

14:20
📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief De derde helft

📷 Vinicius Junior laat Instagram ontploffen door foto met nieuw lief

14:00
2
'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler'

12:40
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

13:00
Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

Wacht ons een grote verrassing: speelt Romeo Vermant bij ander nationaal team dan de Rode Duivels?

13:30
7
Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

Opgepast: 'Nicky Hayen schuift op in de pikorde bij Celtic Glasgow'

13:15
1
📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

📷 'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

13:00
2
De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

De spannendste bekeraffiche? Waarom Westerlo moet vrezen voor Beerschot

12:50
'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

'Belgische deal van 200 miljoen euro in Champions League op komst'

12:20
2
De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

De nieuwe Courtois? Genk haalt 16-jarige doelman binnen op proef

12:00
3
Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17

11:40
16
LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

LIVE: Kan Beerschot de trend doorbreken en wel doorstoten tegen eersteklasser Westerlo?

11:00
Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

Daan Heymans staat op bij Genk: coach Fink vol lof

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 9
Lecce Lecce 0-1 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 1-1 AC Milan AC Milan
Como Como 3-1 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 3-1 Udinese Udinese
AS Roma AS Roma 2-1 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 0-0 Torino Torino
Genoa Genoa 0-2 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 1-2 Sassuolo Sassuolo
Pisa Pisa 0-0 Lazio Lazio

Nieuwste reacties

Vince Vince over Cercle Brugge - KV Kortrijk: 1-0 dbr1609 dbr1609 over Zes redenen waarom Nicky Hayen Club Brugge moet verlaten voor Celtic Andreas2962 Andreas2962 over Goed nieuws over de volgende bekermatchen: vanavond al loting voor de achtste finales Nabucodonosor Nabucodonosor over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Kabarka Kabarka over De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik" Don Doumbia Don Doumbia over Bouchez opent de aanval op ... Club Brugge Lewmax Lewmax over KAA Gent - Patro Eisden Maasmechelen: 1-0 Don Doumbia Don Doumbia over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf LD 007 LD 007 over 2025 helemaal voorbij voor Marlon Fossey? Zeven afwezigen bij Standard tegen Charleroi King of Highbury King of Highbury over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved