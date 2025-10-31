Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit
Word fan van Napoli! 270

Romelu Lukaku begint het stilaan beu te worden om aan de kant te staan, maar zijn terugkeer naar Napels zal eindelijk wat afwisseling brengen in zijn revalidatie.

Romelu Lukaku staat sinds 14 augustus aan de kant, nadat hij in een oefenwedstrijd tegen Olympiakos een zware blessure opliep. Sindsdien werkt de Rode Duivel in België aan zijn revalidatie, terwijl hij ook het verlies van zijn vader moet verwerken.

Hoewel zijn terugkeer nog niet voor meteen is, komt er stilaan licht aan het einde van de tunnel. Volgens La Gazzetta dello Sport is Big Rom vandaag teruggekeerd naar Napels.

Romelu Lukaku zet grote stap in zijn revalidatie

Het medische team wil echter niets overhaasten. Lukaku zal zaterdag de wedstrijd van zijn ploegmaats tegen Como, het team van Cesc Fabregas met ook Jean Butez en Ignace Van Der Brempt, bijwonen.

Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt. De Rode Duivel trainde vandaag opnieuw individueel en reageerde goed op de sessie.

Een rentree op het veld laat echter nog even op zich wachten. Pas wanneer Lukaku weer volledig met de groep traint en volledig hersteld is van zijn dijblessure, zal hij kunnen spelen. De huidige prognose mikt op midden december, hoewel hij niet op de Europese lijst van de club staat.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli

Meer nieuws

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
2
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
4
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
1
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
1
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

16:45
1
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
1
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15
KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

KV Mechelen-coach Vanderbiest ergert zich na nieuwe tegenslag: "Het begint toch wat veel te worden"

15:00
Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

Olivier Deschacht heeft duidelijke boodschap voor Anderlecht-supporters: "Ze mogen wel wat rustiger worden"

14:21
14
Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

Vincent Kompany heeft goud in handen bij Bayern: Real Madrid kijkt met grote ogen mee

14:00
Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

Ex-keeper Club roept zijn team op het kinderlijke achterwege te laten: dit neemt Lierse mee naar competitie

13:45
Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

Opnieuw pech voor Besnik Hasi: Anderlecht-aanvaller enkele weken buiten strijd

13:30
2
Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

Besnik Hasi reageert duidelijk op zware kritiek van de fans en fluitconcerten

13:00
1
Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap De derde helft

Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap

12:40
24
Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

Kijken we binnenkort allemaal hier naar JPL als DAZN-verhaal stopt? "Dat kan heel snel gaan"

12:00
RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover Reactie

RSCA-trainer Hasi hoopt wellicht dat die ene KVM-speler zeker niet scoort: dit zegt Lauberbach hierover

12:10
3
Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

Stijn Stijnen had gewaarschuwd, maar komt met opmerkelijke opvatting na zware bekernederlaag bij KAA Gent

12:30
Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

Westerlo-topman haalt fors uit: "Dit is niet het Westerlo dat we willen zijn"

12:20
Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker Reactie

Messoudi komt met héél duidelijke boodschap richting bestuur na kwalificatie in de beker

10:45
2
15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

15/16: hoe de Beker van België al zijn magie verloor

11:30
5
"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

"Hasi, buiten" - Elke wedstrijd wordt beslissend

11:00
3
Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

Pro League kijkt met schrik naar DAZN-beslissing vandaag: "Escalatie van conflict dreigt!"

10:30
Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

Stijn Stijnen vindt dat zijn resultaten voor zich spreken: "Als ik dan OH Leuven en Westerlo zie..."

10:00
8
Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

Pierre François over Pro League, Club Brugge en... "Als Standard naar de Ligue 1 mag, tekenen we meteen"

09:30
24
Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

Lierse weet na bezoek aan Mechelen wat het is om tegen sterke JPL-spits te spelen: dit wordt hierover gezegd

09:45
Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot Reactie

Man van de match Weymans reageert na "mooiste goal uit carrière" en bekerstunt van Beerschot

09:15
2
Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

Besnik Hasi treft één wel heel gemotiveerde tegenstander dit weekend: "Zoiets had ik nog nooit meegemaakt"

09:00
2
Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

Vincent Janssen naar andere Belgische topclub? "Een meerwaarde"

08:40
6
Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

Vanhaezebrouck haalt anekdote op over Depoitre en Foket: "Graag doorzakken, maar fysieke beesten"

08:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 9
Lecce Lecce 0-1 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 1-1 AC Milan AC Milan
Como Como 3-1 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 3-1 Udinese Udinese
AS Roma AS Roma 2-1 Parma Parma
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Fiorentina Fiorentina
Bologna Bologna 0-0 Torino Torino
Genoa Genoa 0-2 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 1-2 Sassuolo Sassuolo
Pisa Pisa 0-0 Lazio Lazio

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - Charleroi: - Shake spier Shake spier over Veel commotie over Nathan De Cat, maar ook Gent laat jeugdspeler niet vertrekken naar WK U17 Shake spier Shake spier over Ruben Van Gucht zwaar gestraft: 9 maanden rijverbod en fikse boete na nieuwe misstap Vital Verheyen Vital Verheyen over JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan" Negenduuzend Negenduuzend over Dat is slikken: Radja Nainggolan riskeert maar liefst vijf jaar celstraf Joe Joe over 'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park' bompi55 bompi55 over Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht" Gewoon Kris Gewoon Kris over 'Opnieuw in de aanbieding: Anderlecht wil dan toch af van speler' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over WK-situatie De Cat nog ingewikkelder dan gedacht: Anderlecht is niet blij, maar kan er niets aan doen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved