Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Romelu Lukaku begint het stilaan beu te worden om aan de kant te staan, maar zijn terugkeer naar Napels zal eindelijk wat afwisseling brengen in zijn revalidatie.

Romelu Lukaku staat sinds 14 augustus aan de kant, nadat hij in een oefenwedstrijd tegen Olympiakos een zware blessure opliep. Sindsdien werkt de Rode Duivel in België aan zijn revalidatie, terwijl hij ook het verlies van zijn vader moet verwerken.

Hoewel zijn terugkeer nog niet voor meteen is, komt er stilaan licht aan het einde van de tunnel. Volgens La Gazzetta dello Sport is Big Rom vandaag teruggekeerd naar Napels.

Romelu Lukaku zet grote stap in zijn revalidatie

Het medische team wil echter niets overhaasten. Lukaku zal zaterdag de wedstrijd van zijn ploegmaats tegen Como, het team van Cesc Fabregas met ook Jean Butez en Ignace Van Der Brempt, bijwonen.

Ondertussen wordt achter de schermen hard gewerkt. De Rode Duivel trainde vandaag opnieuw individueel en reageerde goed op de sessie.

Een rentree op het veld laat echter nog even op zich wachten. Pas wanneer Lukaku weer volledig met de groep traint en volledig hersteld is van zijn dijblessure, zal hij kunnen spelen. De huidige prognose mikt op midden december, hoewel hij niet op de Europese lijst van de club staat.