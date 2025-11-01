Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland
Word fan van AZ Alkmaar! 60

Maarten Martens, Belgische trainer van AZ Alkmaar, schittert in de Eredivisie met een reeks overwinningen in oktober, een derde plaats in het klassement en de titel van coach van de maand.

Vincent Kompany maakt indruk in heel Europa met zijn Bayern München en zijn veertien opeenvolgende overwinningen. Maar een andere Belgische trainer trekt ook de aandacht, iets meer naar het noorden. Maarten Martens, aan het roer van AZ Alkmaar, kent een opmerkelijk begin van het seizoen.

Onder zijn leiding staat AZ op de derde plaats in de Eredivisie met 21 punten uit 30. Net achter twee grote Nederlandse voetbalclubs, Feyenoord en PSV. Drie wedstrijden, drie overwinningen en negen punten in de zak in oktober.

Telstar, Ajax Amsterdam en Utrecht ondergingen stuk voor stuk de wet van de mannen van Martens. Acht doelpunten gescoord en twee tegen gekregen. AZ speelt met enthousiasme, snelheid en intelligentie.

Beste trainer van de maand oktober

Verkozen tot trainer van de maand oktober, plukt Martens de vruchten van zijn werk. Zijn contract, verlengd tot 2028, bewijst het vertrouwen van de club in zijn project.

Bescheiden maar ambitieus, manifesteert hij zich als een van de revelaties van het seizoen. Het is niet zeker dat hij volgend seizoen nog steeds op de bank van AZ zal zitten. Een grotere club zou voor zijn diensten kunnen betalen.

 

 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AZ Alkmaar
Maarten Martens

Meer nieuws

Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

11:00
LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

10:45
"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

10:30
1
Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

10:00
1
Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

09:30
1
🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

08:20
Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

08:40
4
Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

08:00
🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

07:40
6
Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

07:20
1
Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

06:30
Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

22:59
3
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
11
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

22:07
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
2
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
1
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft nog wat te zeggen over Hasi en blikt vooruit op clash met Anderlecht

20:20
KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

KRC Genk-coach Thorsten Fink moet moeilijke knopen doorhakken, maar is van één keuze al heel zeker

20:00
Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties

19:42
6
Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

19:20
9
Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

Man van achter de kazerne werd levenslang Racing-fan: RC Mechelen eert overleden supporter

19:10
1
JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

JPL-ploegen vrezen voor beslissing DAZN: "Kan echt het verschil betekenen tussen bestaan en niet meer bestaan"

18:20
9
Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

Eindelijk goed nieuws voor Lukaku: Rode Duivel zet grote stap vooruit

19:00
Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

Westerlo-fans zijn heel scherp en komen plots met duidelijke boodschap voor hun spelers

18:00
KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

KRC Genk-Anderlecht op donderdag: dit zijn de speeldata van de 1/8e finales in de Croky Cup

17:40
Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen

17:20
2
Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

Met twee woorden spreken, David Hubert is gewaarschuwd: het is Zulte Waregem

16:45
1
KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

KRC Genk-coach Fink niet gelukkig na beslissing van eigen fans: "Het is heel jammer"

17:00
Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

Knaltransfer op komst? 'Lucas Stassin kan Saint-Étienne nog verlaten voor het WK'

16:30
Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

Standard blijft volhouden: "Marc Wilmots heeft gewoon luidop gezegd wat iedereen dacht"

16:00
2
Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk"

15:30
1
Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

Na de A-ploeg van Genk wacht nu Jong Genk: één zaak ligt trainer van RWDM Brussels zwaar op de maag

15:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 11
PSV PSV 5-2 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Ajax Ajax 16:30 Heerenveen Heerenveen
NAC NAC 18:45 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 20:00 FC Volendam FC Volendam
Telstar Telstar 21:00 Excelsior Excelsior
Heracles Heracles 02/11 Zwolle Zwolle
FC Groningen FC Groningen 02/11 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 02/11 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Utrecht Utrecht 02/11 NEC NEC

Nieuwste reacties

bink bink over Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby M.Suarez M.Suarez over "We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om Impala Impala over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties Jacques1963. Jacques1963. over Johan Boskamp fileert Anderlecht, maar begrijpt de supporters ook niet: "Ik vind het belachelijk" deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over "We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal Joris impe Joris impe over Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen" Joris impe Joris impe over Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge Joris impe Joris impe over Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster" BFL BFL over Een voorbeeld voor vele andere clubs: Union kondigt groot nieuws aan na historisch seizoen FC BRUGES FC BRUGES over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved