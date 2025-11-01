Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

Maarten Martens, Belgische trainer van AZ Alkmaar, schittert in de Eredivisie met een reeks overwinningen in oktober, een derde plaats in het klassement en de titel van coach van de maand.

Vincent Kompany maakt indruk in heel Europa met zijn Bayern München en zijn veertien opeenvolgende overwinningen. Maar een andere Belgische trainer trekt ook de aandacht, iets meer naar het noorden. Maarten Martens, aan het roer van AZ Alkmaar, kent een opmerkelijk begin van het seizoen.

Onder zijn leiding staat AZ op de derde plaats in de Eredivisie met 21 punten uit 30. Net achter twee grote Nederlandse voetbalclubs, Feyenoord en PSV. Drie wedstrijden, drie overwinningen en negen punten in de zak in oktober.

Telstar, Ajax Amsterdam en Utrecht ondergingen stuk voor stuk de wet van de mannen van Martens. Acht doelpunten gescoord en twee tegen gekregen. AZ speelt met enthousiasme, snelheid en intelligentie.

Beste trainer van de maand oktober

Verkozen tot trainer van de maand oktober, plukt Martens de vruchten van zijn werk. Zijn contract, verlengd tot 2028, bewijst het vertrouwen van de club in zijn project.

👨‍💼 Maarten Martens is onze Rinus Michels Coach van de Maand voor oktober pic.twitter.com/l6niKxQwzr — VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) October 31, 2025

Bescheiden maar ambitieus, manifesteert hij zich als een van de revelaties van het seizoen. Het is niet zeker dat hij volgend seizoen nog steeds op de bank van AZ zal zitten. Een grotere club zou voor zijn diensten kunnen betalen.