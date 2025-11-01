Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na negen speeldagen in de Premier League ziet Filip Joos het al duidelijk: volgens hem wordt Arsenal kampioen. De club leidt momenteel met 22 punten, vier meer dan Bournemouth.

Het klassement in de Premier League heeft ondertussen al wat vorm gekregen. We zijn negen speeldagen ver, maar toch zegt Filip Joos al te weten wie er kampioen zal spelen. 

Volgens hem bestaat er geen twijfel over: "Arsenal wordt kampioen", zei de commentator bij de podcast 90 Minutes. De club van Leandro Trossard staat momenteel op de eerste plaats in Engeland met 22 punten. Vier meer dan eerste achtervolger... Bournemouth. 

Arsenal wordt kampioen, Filip Joos is er zeker van

En voor al die punten moet het niet steeds spectaculair zijn. Vorig weekend won het met 1-0 in eigen huis van Crystal Palace. Het enige doelpunt van de partij viel uit een vrije trap.

"Van hun 16 goals vielen er 11 op een stilstaande fase", merkte Tuur Dierckx op. "Dat is dus een enorm wapen. En het boezemt angst in bij de tegenstander."

"Arsenal mag in minuut 89' nog 0-1 achterstaan, zelfs dan wandelt Rice rustig naar de cornervlag als ze een hoekschop krijgen", gaat Joos verder. "Hij legt die bal heel kalm goed. Bij ons zouden ze die al snel geven, maar daar zijn ze op het hart gedrukt dat ze hem beter goed trappen dan snel trappen. En dat kan dus alleen als je je tijd neemt. Dat is waanzin eigenlijk. Niemand doet dat, alleen zij."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Burnley - Arsenal nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Burnley

Meer nieuws

LIVE: Union SG herstelt evenwicht bij Zulte Waregem Live

LIVE: Union SG herstelt evenwicht bij Zulte Waregem

16:25
Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm

16:30
1
Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

Olivier Deschacht is heel hard voor Anderlecht-spelers: "Die jongens maken geen progressie meer"

16:00
Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

Komt 'man van 12 miljoen euro' eindelijk in actie in Jupiler Pro League?

15:45
📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

📷 Manchester United-fans gaan helemaal uit hun dak nadat deze foto opduikt van Senne Lammens

15:00
Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

Verliest KV Mechelen straks zijn goudhaantje aan Inter Milan? Coach Fred Vanderbiest wil er wat over kwijt

15:30
🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen Interview

🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen

14:30
1
Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

Rik De Mil furieus: "Het is onaanvaardbaar"

14:15
Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

Lierse-aanvoerder scoort twee owngoals tegen Lommel: "Het is onvoorstelbaar, dat hou je niet voor mogelijk"

13:30
Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

Charleroi-aanvaller Aurélien Scheidler heeft duidelijke boodschap voor de fans na verloren Waalse derby

13:00
Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

Hart vasthouden: absolute topspeler is onzeker voor clash met Union SG

12:45
Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

Van Anderlecht-jeugd tot publiekslieveling in Nederland: "Ik wist niet goed wat ik moest doen"

12:30
Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen

Rudi Garcia gaat er ongetwijfeld rekening mee houden: Rode Duivel allerlaatste en in de problemen

12:00
LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

LIVE: Match van de waarheid voor Besnik Hasi: duwt ex-ploeg hem over het randje?

11:15
Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras"

11:30
3
LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

LIVE: Nu ook doelpuntenfestijn in de competitie voor Club Brugge?

10:45
Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld

11:00
17
"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

"We hebben een goeie Thorgan, maar dat volstaat niet" - Hasi windt er geen doekjes om

10:30
1
Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

Nainggolan heel openhartig over zijn moeilijke jeugd: "Ik was een minigangster"

10:00
3
Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

Dit is verrassend: Premier League-interesse voor bankzitter van Club Brugge

09:30
1
Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

Europa in de ban van Vincent Kompany... maar een andere Belgische coach trekt de aandacht in Nederland

09:00
Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

Icoon is duidelijk in zijn analyse van Anderlecht: "Hasi ontslaan zou alleen maar voor meer chaos zorgen"

08:40
5
Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

Toby Alderweireld geeft meer uitleg over Masked Singer: "Mijn moeder zei dat Oehoe te goed zong om ik te zijn"

08:00
🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

🎥 'Niet goed genoeg voor België?' - PSV-sensatie doet er nog eens 2 - knappe - goals bovenop

08:20
🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop

07:40
7
Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem

07:20
3
Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

Zware tegenslag voor Sébastien Pocognoli bij AS Monaco

06:30
Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

Ivan Leko spreekt over de moeilijke situatie van Dante Vanzeir bij KAA Gent

23:30
1
Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

Standard doet heel goede zaak en klopt Charleroi in Waalse derby

22:59
3
Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

Oehoe van The Masked Singer ontmaskerd: deze voormalige Rode Duivel zat in het pak

23:00
Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

Nog meer kopzorgen voor Vincent Euvrard: zware domper voor Standard tijdens Waalse derby

22:30
11
Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

Spektakel in de CPL: Lommel en Lierse zorgen voor acht (!) doelpunten, late opdoffer voor Lokeren

22:07
📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

📷 🎥 Halloween op Sclessin: Standard en zijn fans maken indruk

21:40
2
STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

STVV-coach Wouter Vrancken niet zo blij met bekerloting: "Ik had eigenlijk maar één wens..."

21:20
Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

Hier zal Nicky Hayen heel blij mee zijn: Club Brugge deelt serieuze opsteker mee

21:00
Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

Een herdenking aan West-Vlaamse derby tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem? Bieden kan nog altijd

20:45
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 10
Crystal Palace Crystal Palace 1-0 Brentford Brentford
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-1 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 1-0 Leeds United Leeds United
Burnley Burnley 0-2 Arsenal Arsenal
Fulham Fulham 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 18:30 Chelsea Chelsea
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Aston Villa Aston Villa
West Ham Utd West Ham Utd 02/11 Newcastle United Newcastle United
Manchester City Manchester City 02/11 Bournemouth Bournemouth
Sunderland Sunderland 03/11 Everton Everton

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League" Nelvafrel Nelvafrel over Haaland verklapt zijn geheime ritueel, experts slaan alarm Nelvafrel Nelvafrel over Ze hebben het bij Standard nog niet door: supporter werpt beker op het veld Geert66 Geert66 over Krijgt Antwerp alsnog drie punten na nederlaag tegen Standard? Rouches riskeren sancties Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Anderlecht - KV Mechelen: - We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Genk-fans trekken aan de alarmbel: "Uitstervend ras" Eldonte Eldonte over 🎥 Thomas Henry komt met woorden die Standard-fans héél graag zullen horen FCB vo altijd FCB vo altijd over Financiële ramp dreigt voor een pak Belgische eersteklassers: vrijdag valt de DAZN-beslissing H.J. H.J. over Onrust gaat even liggen in DAZN-commotie: vrijdagavond haalde men bij Pro League opgelucht adem Impala Impala over Senne Lammens haalt grootste verschil aan met Jupiler Pro League en... "Ik mis Antwerp" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved