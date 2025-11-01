Filip Joos is er zeker van: "Zij worden kampioen in de Premier League"

Na negen speeldagen in de Premier League ziet Filip Joos het al duidelijk: volgens hem wordt Arsenal kampioen. De club leidt momenteel met 22 punten, vier meer dan Bournemouth.

Het klassement in de Premier League heeft ondertussen al wat vorm gekregen. We zijn negen speeldagen ver, maar toch zegt Filip Joos al te weten wie er kampioen zal spelen.

Volgens hem bestaat er geen twijfel over: "Arsenal wordt kampioen", zei de commentator bij de podcast 90 Minutes. De club van Leandro Trossard staat momenteel op de eerste plaats in Engeland met 22 punten. Vier meer dan eerste achtervolger... Bournemouth.

Arsenal wordt kampioen, Filip Joos is er zeker van

En voor al die punten moet het niet steeds spectaculair zijn. Vorig weekend won het met 1-0 in eigen huis van Crystal Palace. Het enige doelpunt van de partij viel uit een vrije trap.

"Van hun 16 goals vielen er 11 op een stilstaande fase", merkte Tuur Dierckx op. "Dat is dus een enorm wapen. En het boezemt angst in bij de tegenstander."

"Arsenal mag in minuut 89' nog 0-1 achterstaan, zelfs dan wandelt Rice rustig naar de cornervlag als ze een hoekschop krijgen", gaat Joos verder. "Hij legt die bal heel kalm goed. Bij ons zouden ze die al snel geven, maar daar zijn ze op het hart gedrukt dat ze hem beter goed trappen dan snel trappen. En dat kan dus alleen als je je tijd neemt. Dat is waanzin eigenlijk. Niemand doet dat, alleen zij."