Geen Standard, geen KAA Gent, geen KRC Genk: "Zij deden een 'effort', maar ik ook..."

Andi Zeqiri heeft na een intens seizoen bij Standard en een onzekere zomer gekozen voor een transfer naar Polen. De aanvaller blikt terug op de Belgische piste en licht zijn keuze toe.

Zeqiri, die vorig seizoen uitkwam voor Standard, had naar eigen zeggen graag in België gebleven. Uiteindelijk tekende hij bij een Poolse club, waar hij als belangrijke aanwinst werd binnengehaald. “Ik heb nog niet gescoord, maar ik integreer me geleidelijk in het team”, stelt hij in een gesprek met La Dernière Heure.

Situatie bij Genk en contacten met Standard

Een terugkeer naar Genk bleek niet haalbaar. Tijdens de zomer ontstond er spanning met de achterban. “Ik had een gesprek met de supporters. Laat ons zeggen dat het verkeerd is uitgedraaid…”, voegt hij eraan toe.

Zijn viering na een doelpunt tegen Genk in de bekerwedstrijd met Standard werd hem niet in dank afgenomen. Ook binnen de clubleiding verliep het moeizaam. “Zonder namen te noemen, was het ook wat ingewikkeld met bepaalde mensen.”

Zeqiri benadrukt dat hij openstond voor een verlengd verblijf. “Ik zou graag gebleven zijn. Ik waardeer coach Thorsten Fink.” Door het vertrek van Arokodare leek er ruimte te ontstaan, maar Genk koos uiteindelijk voor andere opties. “Naast Oh hebben ze gekozen voor Erabi.”

Standard toonde deze zomer opnieuw interesse. Zeqiri voerde gesprekken met Marc Wilmots. “Standard was bereid een inspanning te leveren, ik ook, maar er bleef een financieel verschil.” Sportief stond hij open voor een terugkeer. “Ik voelde dat men vertrouwen in mij had en ik werd in goede omstandigheden geplaatst om te presteren.”

Afgehandeld dossier en toekomst in Polen

De zomer was mentaal zwaar, mede door individuele trainingen en een blessure. “Maar dat is het leven. De bladzijde is omgeslagen.” Ook KAA Gent kwam ter sprake. Ivan Leko bleef in contact, maar een transfer kwam er niet. “Ik denk dat zijn kern al rond was”, besluit hij.

