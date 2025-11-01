"Ik heb getwijfeld over mijn toekomst": de openhartige bekentenis van Sahabo na de Waalse derby

Voor het eerst dit seizoen speelde Hakim Sahabo de volledige wedstrijd in de overwinning van Standard tegen Charleroi. Na een mentaal moeilijk jaar bloeit de Rwandees weer helemaal op onder Vincent Euvrard, en hij is vastbesloten om zijn kans te blijven grijpen.

Standard won vrijdagavond de Waalse derby tegen Sporting Charleroi. De Rouches kwamen nooit op achterstand, al had dat na tien minuten anders kunnen zijn. Matthieu Epolo won een één-op-één met Aurélien Scheidler, wat de wedstrijd deed kantelen, iets wat Hakim Sahabo benadrukte voor de camera.

"Charleroi had ons in het begin pijn kunnen doen, maar we hebben een doelman die klaarstaat en ons redt, hij is deel van het team. Dankzij zijn redding bleven we in de match, en daarna hebben we op het juiste moment toegeslagen. We speelden een sterke wedstrijd, de zege is volledig verdiend."

Ondanks de vele afwezigen en spelers die op een andere positie moesten spelen, bleef Standard solide en maakte het het verschil op het juiste moment. "Deze kern is klaar. Ze is niet groot, maar wel kwalitatief en mentaal sterk."

"Na de klap in Gent hebben we kunnen reageren, eerst in Beveren en nu weer. Dat bewijst dat deze ploeg tot mooie dingen in staat is. Een kantelpunt? De mentaliteit blijft dezelfde, we hopen de komende weken nog beter voor de dag te komen."





Hakim Sahabo leeft weer op bij Standard na een moeilijk jaar

Voor het eerst dit seizoen speelde de Rwandese middenvelder de volledige 90 minuten. Zijn loopvermogen hielp hem om tot het einde vol te houden, terwijl de Luikse ploeg na drie wedstrijden in zeven dagen duidelijk vermoeid was.

"Ik denk dat dit mijn beste wedstrijd was. Het was ook de eerste die ik volledig speelde, dat zegt al veel (lacht). Ben ik met een ander statuut teruggekeerd van mijn uitleenbeurt? Eerder met meer vertrouwen. De club heeft me veel vertrouwen gegeven, dat motiveert me om nog meer te geven. Mijn uitleenbeurt heeft me deugd gedaan, ik ben gegroeid als speler én als persoon. Wanneer ik speel, geef ik alles."

Vorig seizoen werd Hakim Sahabo uitgeleend aan Beerschot, en hij twijfelde over zijn toekomst. Onder de vorige trainers van Standard, met name Ivan Leko, kreeg hij weinig kansen en begon hij zich een loopbaan buiten Sclessin voor te stellen. Dit seizoen krijgt hij wél zijn kans, tot zijn grote vreugde.

"Ik heb getwijfeld, samen met mijn familie en mijn entourage. Die periode was niet gemakkelijk. Gelukkig kon ik rekenen op mentale coaches, die me hielpen om die moeilijke momenten te overwinnen. En mijn moeder, natuurlijk. Zij is mijn eerste coach. Maar moeders kunnen niet alles oplossen. Het heeft me zes maanden beziggehouden, ook tijdens mijn uitleenbeurt. Maar ik ben sterker uit die periode gekomen."

Sclessin is "onverslaanbaar", volgens Hakim Sahabo

In ware Halloween-stijl stak Sclessin zich vlak voor de aftrap in zijn mooiste outfit voor de Waalse derby. De sfeer was om van te smullen, en ook na het laatste fluitsignaal volgde een intens feestmoment, iets wat Hakim Sahabo niet snel zal vergeten.

"Het geeft kippenvel, echt waar. Ik denk dat de fans trots zijn op de manier waarop we hebben gereageerd. En wij zijn even trots op hen, zoals elk weekend. Als ze zo achter ons staan, zijn ze gewoon onverslaanbaar", besloot hij.