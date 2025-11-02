Het blijft steeds beter gaan voor Vincent Kompany: Bayern komt met groots nieuws en tegenstanders al KO geacht

Vincent Kompany moet zich zo stilaan in de zevende hemel wanen. Bayern München is met groot nieuws naar buiten gekomen dat de status van de Duitse topclub nog extra kracht bijzet.

Vincent Kompany en zijn ploeg gaan dit seizoen van succes naar succes. Bayern was natuurlijk al langer een Europese grootmacht, maar Kompany heeft er een genadeloze machine van gemaakt. Al vijftien wedstrijden op rij was Bayern München goed voor winst. In de Bundesliga resulteert dat in een perfecte 27 op 27 na negen speeldagen.

Sportief valt er amper iets op de huidige ontwikkelingen aan te merken en ook financieel is er goed nieuws. Vaak gaan die twee natuurlijk hand in hand. Als er op een bepaald moment geïnvesteerd moet worden, zijn de financiële middelen hiervoor alleszins voorhanden. Dat hebben ze bij Bayern München nog eens fijntjes onderstreept.

Bayern pronkt met financiële cijfers

Op de algemene ledenvergadering liet directeur Jan-Christian Dreesen weten dat Bayern een recordomzet van bijna één miljard euro heeft geboekt. Het gaat om een nettowinst van ruim 27 miljoen euro. "Ondanks turbulente tijden en een transfermarkt die nieuwe hoogten bereikt, hebben we opnieuw een recordomzet behaald en solide winsten geboekt", aldus een trotse Dreesen.

Als de sportieve uitslagen nog niet genoeg machtsvertoon uitstralen, dan wordt er op financieel vlak nog eens een ferme laag bovenop gelegd. "Dit toont de buitengewone kracht van onze club aan. We zijn niet onvoorspelbaar, Bayern is stabiel. We geven niet meer uit dan we verdienen." Conclusie: Bayern München is op en top gezond.





Leverkusen kan Bayern weinig maken

Zaterdag blikte Bayern in eigen huis nog Bayer Leverkusen in met 3-0, zonder met zijn beste elf te starten. In de Duitse media achten ze de titelstrijd al zo goed als beslist. "Als zelfs de sterkste uitdager van de afgelopen jaren niet kan winnen van het tweede elftal van Bayern, dan hoeft er niet meer gespeeld te worden om het kampioenschap", schrijft Der Spiegel.