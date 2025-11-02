Strijd om promotie wakker geschud: Kortrijk pakt uit met belangrijke zege bij Beerschot

In de Challenger Pro League stonden op zondag nog twee pittige duels op het programma. Daarbij werd toch vooral uitgekeken naar de clash tussen Beerschot en KV Kortrijk. De bezoekers pakten drie belangrijke punten.

Beerschot - KV Kortrijk 1-2

Beerschot kon in eigen huis tegen KV Kortrijk een prima zaak doen in de strijd om de top-2 en rechtstreekse promotie. Maar ook De Kerels konden uitpakken met een overwinning en zo steviger tweede gaan worden in de Challenger Pro League.

De bezoekers kwamen via Kohon al na vijf minuten op voorsprong, waardoor Beerschot werk aan de winkel had op Het Kiel. Er kwamen wel wat kansen, maar de ruststand bleef op 0-1 staan. Na de pauze was er de 0-2 via Osifo.

FT | KV Kortrijk bezorgt Beerschot zijn eerste nederlaag van het seizoen dankzij twee spelhervattingen! 🛡️🔚 #BEEKVK pic.twitter.com/lAjsfPgQIc — DAZN België (@DAZN_BENL) November 2, 2025

Stilstaande fases bleken andermaal belangrijk in de wedstrijd. Beerschot kwam nog met een aansluitingstreffer via Mbe Soh in de toegevoegde tijd, maar het ziet de kloof met Kortrijk oplopen tot vier punten.

Patro Eisden Maasmechelen - RSCA Futures 0-0

Patro Eisden Maasmechelen van zijn kant nam het in eigen huis op tegen de beloften van RSC Anderlecht. Zij wilden graag de nederlaag uit de Beker van België tegen KAA Gent uitwissen en met een driepunter in de top-6 komen.

Dat zou uiteindelijk niet lukken, want de Limburgers raakten in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen RSCA Futures. Die staan zo met 11 punten uit 11 wedstrijden ook weer iets verder weg van de onderste regionen.