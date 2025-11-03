Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

Kevin De Bruyne liep tegen Inter een zware hamstringscheur op en werd vorige woensdag succesvol geopereerd in Deurne. Nu start de Rode Duivel zijn revalidatie én hij heeft ook al eens van zich laten horen.

Kevin De Bruyne liep iets meer dan een week geleden een toch wel vrij zware blessure op tegen Internazionale. De middenvelder van Napoli benutte een strafschop, maar viel uit met een hamstringblessure.

De Rode Duivel koos voor een operatie om de revalidatie zo spoedig als mogelijk te laten verlopen. Woensdag ging hij onder het mes en de operatie verliep voorspoedig.

Nu zal de Rode Duivel revalideren bij Lieven Maesschalk. Er wordt rekening gehouden met een onbeschikbaarheid van minstens drie maanden, al kan het ook nog enkele maanden langer worden.

Rode Duivel Kevin De Bruyne spreekt voor het eerst over revalidatie

KDB heeft ondertussen wel voor een eerste keer van zichzelf laten horen. Op Instagram pootte hij een boodschap neer, waarin hij ook de supporters bedankte voor hun steun.

"Hallo allemaal, zoals jullie weten, zal ik een tijdje aan de kant staan. Het goede nieuws is dat de operatie perfect is verlopen. Mijn weg terug is al begonnen! Bedankt voor alle berichten!", aldus De Bruyne op de sociale media.