Na zeven maanden zonder doelpunt: Loïs Openda krijgt steun uit opvallende hoek

Loïs Openda heeft sinds zijn komst naar Juventus nog geen enkel doelpunt gemaakt en wacht al zeven maanden op een treffer in alle competities. Toch nam de Italiaanse pers het maandag voor hem op.

Volgende zomer zal Juventus 45 miljoen euro neertellen om Loïs Openda definitief over te nemen van RB Leipzig, waar hij momenteel op huurbasis speelt met een verplichte aankoopoptie. Toch is La Vecchia Signora niet helemaal tevreden over het rendement van de aanvaller, die bij de Rode Duivels de vervanger is van Romelu Lukaku.

Openda heeft sinds zijn aankomst in Italië nog niet kunnen scoren. Zijn laatste doelpunt dateert van zeven maanden geleden, tegen Wolfsburg met RB Leipzig. Zelfs bij de nationale ploeg, ondanks wedstrijden tegen Liechtenstein en Kazachstan, blijft de spits droog staan.

Italiaanse pers moedigt Openda aan ondanks zijn droogte

Toch krijgt hij steun uit de Italiaanse media, vooral van La Gazzetta dello Sport, na de 1-2 overwinning van Juventus op het veld van Cremonese. Eén van de verrassingen van het seizoen.

"Zeven maanden zonder doelpunt is een eeuwigheid voor een spits, maar Loïs Openda liet gisteren zien dat hij Luciano Spalletti’s team op andere manieren kan helpen. De Belg verlichtte de druk op Dusan Vlahovic en was betrokken bij de fases die de match openbraken", schrijft de krant.

Een bemoedigende prestatie dus bij het debuut van Luciano Spalletti op de Juventus-bank. De Italiaan volgde Igor Tudor op, die werd ontslagen na een moeilijke seizoensstart. Dinsdag krijgt Openda in de Champions League tegen Sporting Clube de Portugal de kans om eindelijk weer te scoren.

