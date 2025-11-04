Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

De Argentijnse verdediger Kevin Mac Allister heeft uitgelaten over zijn toekomstplannen. In een interview met de Spaanse krant AS gaf hij aan hoe hij zijn loopbaan verder ziet evolueren, met bijzondere aandacht voor zijn huidige situatie bij Union Saint-Gilloise.

Comfortabel bij Union SG

Mac Allister benadrukt dat hij zich goed voelt bij zijn huidige club. Hij stelt dat hij zich heel comfortabel, heel gelukkig voelt bij Union SG, zo klinkt het in het interview met AS.

Volgens hem is de band met de supporters wederzijds, wat bijdraagt aan zijn tevredenheid. Hij voegt daaraan toe dat hij “veel van de mensen houdt” en dat hij zich gewaardeerd voelt binnen de clubomgeving.

Hoewel hij openstaat voor een toekomst in Europa, is hij niet actief bezig met een overstap. Hij vertelt dat hij niet denkt aan een clubwissel op dit moment.

Zijn focus ligt op het dagelijkse werk en niet op speculaties over transfers. De speler heeft nog anderhalf jaar contract bij Union SG, wat hem de nodige stabiliteit biedt.





Europese ambities van Mac Allister

De verdediger ziet Europa als het centrum van het mondiale topvoetbal. Hij stelt dat “het beste voetbal ter wereld in Europa is.” Voor hem is het belangrijk om zo dicht mogelijk bij dat niveau te blijven. Toch geeft hij aan dat hij geen specifieke competitie of club op het oog heeft. Hij probeert vooral “van dag tot dag te leven”, klinkt het.

Mac Allister is zich ervan bewust dat de transfermarkt nog ver weg is. Hij zegt dat er nog veel tijd is tot de volgende transferperiode. Daardoor besteedt hij momenteel weinig aandacht aan mogelijke veranderingen. Hij noemt het zinloos om zich daar nu al mee bezig te houden.