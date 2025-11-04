"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

Voor Joaquin Seys wordt de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona een bijzonder moment. De verdediger kijkt uit naar de confrontatie met de Spaanse topclub en spreekt over de voorbereiding, de tegenstander en zijn eigen rol.

Seys over vorm en voorbereiding

Seys noemt het treffen met Barcelona de grootste uitdaging uit zijn carrière. Hij stelt dat “elk kind ervan droomt om ooit tegen Barcelona te spelen”, zo citeert Het Laatste Nieuws hem vanop de persconferentie van Club Brugge.

Op de vraag of zijn ploeg in topvorm verkeert, antwoordt hij eerlijk dat dit niet het geval is. Toch benadrukt hij dat de context van de Champions League anders is dan een reguliere competitiewedstrijd. “Iedereen gaat op z’n top willen zijn”, zegt hij. Volgens hem kan er dan veel mogelijk zijn.

De verdediger maakt duidelijk dat de voorbereiding op deze wedstrijd niet fundamenteel verschilt van andere duels. Hij geeft aan dat hij zich op dezelfde manier zal voorbereiden als tegen een speler uit de Jupiler Pro League. De focus ligt op het brengen van zijn beste niveau, ongeacht de naam van de tegenstander.

Seys blijft nuchter onder de omstandigheden. Hij wil zich niet laten meeslepen door de reputatie van de tegenstander, maar benadrukt wel het belang van het moment. De wedstrijd tegen Barcelona is voor hem een unieke kans om zich te meten met spelers van wereldklasse.





Duel met Yamal en teamgerichte aanpak

Een van de mogelijke rechtstreekse tegenstanders van Seys is Lamine Yamal. De jonge aanvaller van Barcelona geldt als een van de grootste talenten van het moment. “Het gaat sowieso een test zijn, ik weet dat het een hele goede speler is.” Toch benadrukt hij dat het resultaat zal afhangen van de collectieve prestatie van het team.

Op de vraag of hij liever heeft dat Yamal speelt of niet, antwoordt Seys dat hij de sterkste opstelling van Barcelona wil zien. “Dat is voor ons de mooiste test en de grootste uitdaging”, klinkt het. Hij kijkt uit naar het duel en wil zien wat hij tegenover Yamal kan brengen.

Seys blijft bescheiden wanneer hem gevraagd wordt hoe hij zelf zou omgaan met de aandacht als hij in de schoenen van Yamal stond. “Ik hoop dat ik dan nog altijd dezelfde kan blijven”, besluit Seys.