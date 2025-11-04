"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord

"Of we in topvorm zitten?" Joaquin Seys komt met verrassend antwoord
Foto: © photonews

Voor Joaquin Seys wordt de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona een bijzonder moment. De verdediger kijkt uit naar de confrontatie met de Spaanse topclub en spreekt over de voorbereiding, de tegenstander en zijn eigen rol.

Seys over vorm en voorbereiding

Seys noemt het treffen met Barcelona de grootste uitdaging uit zijn carrière. Hij stelt dat “elk kind ervan droomt om ooit tegen Barcelona te spelen”, zo citeert Het Laatste Nieuws hem vanop de persconferentie van Club Brugge.

Op de vraag of zijn ploeg in topvorm verkeert, antwoordt hij eerlijk dat dit niet het geval is. Toch benadrukt hij dat de context van de Champions League anders is dan een reguliere competitiewedstrijd. “Iedereen gaat op z’n top willen zijn”, zegt hij. Volgens hem kan er dan veel mogelijk zijn.

De verdediger maakt duidelijk dat de voorbereiding op deze wedstrijd niet fundamenteel verschilt van andere duels. Hij geeft aan dat hij zich op dezelfde manier zal voorbereiden als tegen een speler uit de Jupiler Pro League. De focus ligt op het brengen van zijn beste niveau, ongeacht de naam van de tegenstander.

Seys blijft nuchter onder de omstandigheden. Hij wil zich niet laten meeslepen door de reputatie van de tegenstander, maar benadrukt wel het belang van het moment. De wedstrijd tegen Barcelona is voor hem een unieke kans om zich te meten met spelers van wereldklasse.

Duel met Yamal en teamgerichte aanpak

Een van de mogelijke rechtstreekse tegenstanders van Seys is Lamine Yamal. De jonge aanvaller van Barcelona geldt als een van de grootste talenten van het moment. “Het gaat sowieso een test zijn, ik weet dat het een hele goede speler is.” Toch benadrukt hij dat het resultaat zal afhangen van de collectieve prestatie van het team.

Op de vraag of hij liever heeft dat Yamal speelt of niet, antwoordt Seys dat hij de sterkste opstelling van Barcelona wil zien. “Dat is voor ons de mooiste test en de grootste uitdaging”, klinkt het. Hij kijkt uit naar het duel en wil zien wat hij tegenover Yamal kan brengen.

Seys blijft bescheiden wanneer hem gevraagd wordt hoe hij zelf zou omgaan met de aandacht als hij in de schoenen van Yamal stond. “Ik hoop dat ik dan nog altijd dezelfde kan blijven”, besluit Seys.

Volg Club Brugge - Barcelona live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (05/11).

Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Barcelona
Joaquin Seys

📷 Burgemeester komt met duidelijke oproep nu FC Barcelona op zijn grondgebied verblijft

12:00
De droom van profvoetbal? Club van Kerkhofs en Verheye grijpt de macht in Eerste Amateurklasse

De laatste keer dat Barcelona in Jan Breydel speelde, werd er voetbalgeschiedenis geschreven

Kevin Mac Allister spreekt zich uit over zijn eigen toekomst bij Union SG

Transfernieuws en Transfergeruchten 04/11: Still - Hayen - Slot

Nogmaals het bewijs bij komst Barcelona: Jan Breydel is te klein voor Club Brugge

Enkele dagen later al een nieuwe job? Analist zegt welke club Will Still moet aantrekken

📷 'Genk en Union krijgen er nog concurrentie bij voor nieuwe aanvaller'

Ligt nieuwe droomjob klaar voor Nicky Hayen? "Binnen twee jaar"

Zien we straks overal paarse en blauwe kaarten in het voetbal? Het wordt momenteel uitgetest

LIVE: David Hubert heeft een plan: dit zijn de vermoedelijke elf van Union tegen Atlético Madrid

Karetsas stelt Genk-fans gerust: "Ik was het even kwijt, maar heb het teruggevonden"

RIP! Amper 44-jarige trainer bezwijkt aan hartaanval tijdens wedstrijd

Supporters La Louvière hebben er genoeg van en komen met actie richting Antwerp

Binnenlandse Zaken gaat veel strenger optreden bij voetbalmatchen: Anderlecht-fans mochten het al ondervinden

Frank Boeckx zet Anderlechtspeler stevig op zijn plaats

'Antwerp heeft tester met verleden bij Sporting Lissabon rondlopen'

Analist heel hard voor Max Dean: "Minstens 10.000 euro boete"

RIP! Ex-Rode Duivel, ex-speler van onder andere Anderlecht, overleden

Actie van Ilaimaharitra na Waalse derby zindert na, analist heeft er duidelijke mening over

DONE DEAL: JPL-club stunt met komst van Alireza (ex-Feyenoord en Brighton)

KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken"

Séverine Parlakou stuurde 'wraakfoto' met Mehdi Bayat naar Peter Morren: "Dat is ook niet professioneel"

Vandaag duidelijkheid bij Antwerp? Triumviraat aan de top moet met veel rekening houden

Burgemeester opvallend optimistisch over nieuw stadion Club Brugge

Vanhaezebrouck steekt KAA Gent-speler helemaal onder de zoden: "Waar ben je dan mee bezig?"

Filip Joos trekt stevig van leer tegen Lothar D'Hondt: "Ik vind dit schorsingsmateriaal"

U17 blijven strijdvaardig na nederlaag in opener: "Onze voet naast Argentinië gezet"

Radja Nainggolan bekent: "Ik heb één match met kater op het veld gestaan bij Antwerp" - Vermoedelijk deze

Toch wat héél goed nieuws voor Rudi Garcia tussen alle blessurenieuws door: hij is terug

Jonathan Lardot laat zich uit over fases in STVV - Antwerp en RAAL - Cercle: "En ik hoop dat Max Dean ..."

Van Beveren ... naar Barcelona: "Meer goede dan slechte zaken gezien"

Club Brugge-spelers laten hun hart spreken en jagen allerhoogste dromen na: "Barcelona, Real, Bayern..." Reactie

Radja Nainggolan is kritisch over jaar bij Antwerp en Gheysens

Kevin De Bruyne doorbreekt de stilte na zware blessure en operatie

La Louvière kan niet meer verliezen: Ito onthult grote sterkte van de promovendus Reactie

