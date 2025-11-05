🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

Het sterrenlegioen van FC Barcelona is neergestreken in België. Al was er wel eventjes stress. De spelersbus stond namelijk in panne.

De spelers van FC Barcelona geven vanavond Club Brugge partij in de Champions League. Al leek het even spannend om tijdig in het Jan Breydelstadion te geraken.

De Catalanen logeren in hotel Van der Valk in Oostkamp. De spelersbus van Barça is meegekomen naar België, maar stond in panne voor het hotel.

Bus in panne

Het Laatste Nieuws weet dat het euvel inmiddels van de baan is. Lamine Yamal en ploegmaats kunnen in hun vertrouwde bus richting Brugge.

En is er nog meer nieuws over bussen. Al is het minder leuk nieuws om te horen of te schrijven.





05.11.2025, Club Brugge🇧🇪 - Barcelona🇪🇸, Barcelona fans with flares in bus, then the bus burned down., click here for more: https://t.co/t8E4vD4pJT



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/3qeg9a3obM — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2025

Bij schermutselingen in de Brugse binnenstad hebben fans van Barça een bus van De Lijn in brand gestoken. Er werd op de bus gestapt met pyrotechnisch materiaal. De dader is opgepakt.