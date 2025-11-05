"Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland

"Een schokgolf door Europa", "ongelooflijk sterk": Vincent Kompany en Bayern de hemel in geprezen in Duitsland
Foto: © photonews

Als winnaar op het veld van de regerende Europese kampioen, en dat terwijl Bayern München 45 minuten lang met tien man speelde, heeft de Duitse grootmacht dinsdagavond een krachtig signaal afgegeven in de Champions League.

Paris Saint-Germain kon de ongelooflijke reeks van Bayern München niet stoppen, dinsdagavond in de Champions League. In het Parc des Princes ging de ploeg van Vincent Kompany met 1-2 winnen, zelfs al speelde ze 45 minuten met een man minder.

De Beierse ploeg slaagde er in de eerste helft in om haar dominante spel te ontwikkelen en scoorde twee keer dankzij Luis Díaz, die net voor de rust werd uitgesloten. In de tweede helft moest Bayern wel een tegengoal toestaan, maar het behield uiteindelijk zijn voorsprong.

De Duitse pers looft Bayern en Vincent Kompany

Dat zijn dus 16 opeenvolgende overwinningen voor Bayern, een hallucinante reeks waar de Duitse kranten woensdag op wijzen. "Bayern is een hogere dimensie binnengegaan", schrijft Bild.

"Bayern ongelooflijk goed, daarna ongelooflijk rood. In deze clash der titanen tegen PSG (totale marktwaarde: 1,15 miljard euro) heeft Bayern München (952 miljoen euro) aangetoond wie op dit moment de beste ploeg van Europa is", merkt de krant op.

Hetzelfde geluid bij Kicker, waar journalist Mario Krischel verklaarde dat Bayern "een schokeffect naar Europa stuurde" na de zege in Parijs. "Bayern München is momenteel onstuitbaar." Vincent Kompany wordt bejubeld en zijn sprookje gaat gewoon voort.

