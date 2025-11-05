Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft?

Het laatste woord is er nog niet over gezegd: wordt Max Dean dan toch nog zwaar gestraft?
Foto: © photonews
Max Dean riskeert toch zwaarder gestraft te worden voor zijn rode kaart van afgelopen weekend. Het bondsparket gaat namelijk in beroep tegen de strafvermindering die hij eerder kreeg.

Max Dean leek weg te komen met twee speeldagen effectieve schorsing plus twee voorwaardelijk nadat hij afgelopen weekend na een bijzonder smerige tackle rood kreeg. Maar nu gaat het bondsparket daar een stokje voor proberen steken.

Eerst werden er zes speeldagen schorsing gevraagd (3+1 voorwaardelijk voor de tackle, 1+1 voorwaardelijk voor zijn reactie achteraf), maar het Disciplinair Comité bracht dat terug. Zij besloten om Dean niet te straffen voor zijn reactie.

Maar het bondsparket vindt die uitspraak dus te licht. Vrijdag zal de zaak dus opnieuw behandeld worden, meldt Het Nieuwsblad. Dean moet nog even wachten om zijn uiteindelijke straf te kennen.

Het bondsparket vindt de straf te licht

Gent wees er in de verdediging op dat Dean niet buitensporig reageerde op de beslissing van de ref, maar op provocaties van een tegenstander. "Spelers staan elke week wel ergens neus aan neus. Een extra schorsing geven voor wat geroep en getier zou een gevaarlijk precedent scheppen", klonk het bij de club.

De Buffalo's beweerden dat coaches dan hun spelers zouden aanmoedigen om de tegenstanders uit te dagen. Vrijdag weet Dean of hij ook een sanctie krijgt voor zijn reactie.

