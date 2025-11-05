Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

Leuk nieuws voor de supporters van Charleroi. Ze krijgen de kans om één van de officiële shirts voor het seizoen 2026-2027 te ontwerpen.

Terwijl het seizoen 2025-2026 nog niet eens halverwege is, beginnen sommige Belgische clubs al met de voorbereidingen voor het seizoen 2026-2027 — onder meer met het ontwerpen van de nieuwe officiële shirts.

Sporting Charleroi biedt zijn supporters een unieke kans: ze mogen meewerken aan het ontwerp van het officiële tenue voor volgend seizoen.

"Sporting Charleroi en hoofdsponsor Napoleon Score hebben besloten jullie een stem te geven… of beter gezegd: een potlood," aldus de club in een persbericht dat dinsdag werd gepubliceerd.

Concreet kunnen de supporters van de “Zebras” hun ontwerpideeën per e-mail insturen, en één van deze ontwerpen zal worden gekozen als officieel shirt.

"Of je nu een kunstenaar in hart en nieren bent of gewoon gepassioneerd door onze kleuren, dit is jouw kans om geschiedenis te schrijven bij Sporting Charleroi. Stel je een shirt voor dat onze identiteit, onze regio en onze gedeelde passie weerspiegelt," aldus het persbericht.

De ontwerpen kunnen worden ingezonden tot 27 november 2025, hetzij per e-mail, hetzij door de tekening te deponeren in de speciale inzamelbox in de officiële clubwinkel.

Een jury, bestaande uit spelers, clubleden, supporters en hoofdsponsor Napoleon Score, zal de drie beste ontwerpen selecteren.

De drie finalisten worden vervolgens op 2 december aan het publiek voorgelegd via de sociale media van de club, en de uiteindelijke winnaar wordt bekendgemaakt op 5 december.