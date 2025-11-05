Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

"Is he Schmeichel in disguise?", zongen de fans hem Old Trafford al toe. Senne Lammens wordt bij Manchester United al vergeleken met Peter Schmeichel. Ondertussen ontmoette onze landgenoot de clublegende al.

292 officiële wedstrijden, Premier League-titels, Engelse bekers en één Champions League. Meer zelfs: de Beker met de Grote Oren won Peter Schmeichel zelfs als aanvoerder van Manchester United.

We willen maar zeggen: tussen 1991 en 1999 groeide The Great Dane uit tot een absolute legende op Old Trafford. We moeten er geen tekening bij maken: die schoenen kan Lammens (nog) niet vullen.

Peter Schmeichel weet zelf ook dat het niet gemakkelijk is om vergeleken te worden met hem

"Ik ben hem al tegengekomen na een wedstrijd", aldus Senne Lammens in Het Laatste Nieuws. "Hij was héél vriendelijk. Wat hij me heeft gezegd? Dat ik vooral mezelf moet blijven."

"Schmeichel weet zelf ook dat het niet gemakkelijk is om vergeleken te worden met hem", gaat onze landgenoot verder. "Maar zijn woorden hebben me ook op een bepaalde manier gerust gesteld."

Begrip voor kritiek en vraagtekens

Nochtans was Schmeichel één van de personen die na de transfer openlijk vragen stelde bij Lammens. "Ergens is dat begrijpelijk. Bijna niemand kende mij, hé."

"Een transfer van twintig miljoen euro is in België veel geld", besluit Lammens. "Hier zijn ze daar niet van onder de indruk. (glimlacht) Blijkbaar vroegen de mensen zich af of ik als eerste of tweede doelman was gehaald."