Union SG beloont zichzelf niet in Madrid: dit heeft David Hubert te zeggen

Union SG verloor dinsdagavond met 3-1 van Atlético Madrid, al had het anders kunnen aflopen. De Brusselaars kwamen tot op 2-1 en kregen nadien nog genoeg (grote) kansen om gelijk te maken.

"Vechtersmentaliteit, moed, passie… We toonden het allemaal", zei David Hubert nadien volgens Het Laatste Nieuws. "Ik ben trots op wat de jongens hebben laten zien. Het beeld dat zij van Union hebben opgehangen in het internationale voetbal."

Hubert is trots op zijn ploeg

"Wij zijn niet zo bekend op het allerhoogste niveau", gaat de trainer verder. "Maar het waren leeuwen. Dat willen we altijd laten zien. Naar Madrid komen en op deze manier presteren…"

Hubert is terecht trots op zijn troepen, die Atlético toch behoorlijk zenuwachtig maakten. "Ze hebben op geen enkel moment opgegeven en probeerden hun kansen te pakken. Niet vergeten dat de jongens voor het eerst Champions League spelen."





De Brusselaars blijven nu met drie punten achter na vier speeldagen in de Champions League. De top 24 lijkt zo ver weg. "Jammer genoeg belonen we onszelf niet. Want voor mij had een punt absoluut verdiend geweest."