Geweldig nieuws op komst voor Vincent Kompany en zijn staf bij Bayern München

Er is goed nieuws op komst voor Vincent Kompany. Zijn assistenten en leden van de administratieve staf staan op het punt hun contract te verlengen.

Volgens BILD zouden de stafleden van de voormalige Rode Duivel tijdens de komende interlandbreak hun contract verlengen. Voor die break speelt Bayern nog één wedstrijd, zaterdagmiddag tegen Union Berlin.

Die verlengingen komen niet uit de lucht vallen. Eind oktober zei de sportief directeur van Bayern al: "Het is belangrijk dat de hoofdtrainer zich goed voelt en vertrouwen heeft in zijn staf. Daarom is het onze bedoeling om binnenkort de hele technische staf te verlengen. Alles verloopt goed, we zijn in gesprek."

Die gesprekken lijken nu volledig, of bijna volledig, afgerond te zijn. Vincent Kompany zelf verlengde zijn contract al tot juni 2029, na de indrukwekkende seizoensstart van zijn ploeg.

Sinds de overwinning tegen PSG in de Champions League zit Bayern zelfs in een waanzinnige reeks van 16 overwinningen op rij. Een cijfer dat het werk van de Belgische trainer en zijn staf perfect weerspiegelt.

Kompany blijft bescheiden

Kompany heeft de kritiek doen verstommen, maar blijft nuchter: "We moeten nederig blijven. We wonnen en we wisten dat we daartoe in staat waren. Niemand wint trofeeën in november. Je moet rustig blijven, ook al geeft dit vertrouwen."