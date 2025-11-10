Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg

Lorenz Lomme
Ex-speler Club Brugge klopt op deur van Braziliaanse nationale ploeg
Foto: © photonews
In 2026 is het opnieuw tijd voor het WK voetbal. Dat betekent ook dat voetballers binnen en buiten Europa zich in de kijker proberen te spelen om een plaats af te dwingen in de selectie van hun nationale ploeg. Bij Brazilië weerklinkt nu de naam van een ex-speler van Club Brugge.

Sinds kort staat Carlo Ancelotti aan het hoofd van de Goddelijke Kanaries. De ervaren Italiaan moet Brazilië leiden op het WK en de Zuid-Amerikanen door een woelige periode loodsen. Igor Thiago (24) kan hem daar misschien wel bij helpen.

De voormalige goalgetter van Club Brugge is tegenwoordig aan de slag bij Brentford in de Premier League. The Bees legden in 2024 meer dan 30 miljoen euro op tafel om de spits naar het Gtech Community Stadium te halen. En dat geld lijkt zich nu uit te betalen.

Igor Thiago is on fire bij Brenford

Thiago scoort dit seizoen namelijk aan de lopende band. In 11 wedstrijden in de Premier League zit hij al aan 8 goals. Daar doet hij ook nog één goal bij in de League Cup. Op de afgelopen speeldag trof hij nog twee keer raak tegen Newcastle United in een 3-1-thuiszege.

Met 8 goals staat Thiago momenteel tweede in de topschutterstand in de Premier League. Alleen fenomeen Erling Haaland doet beter met 14 goals. De BBC stelt zich dan ook luidop de vraag of de Braziliaan met zijn goede prestaties een selectie kan afdwingen bij Brazilië.

Thiago ontbolstert helemaal in zijn tweede seizoen over het Kanaal. Zijn eerste seizoen verliep moeilijk door blessures, maar daar lijkt hij nu dus van verlost. Afwachten of het genoeg is om ook Carlo Ancelotti te overtuigen. 

