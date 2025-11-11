Out of niet? Belgische voetbalbond komt met update over Thibaut Courtois

Het is officieel: Thibaut Courtois zal niet beschikbaar zijn voor de interlandperiode in november. De Belgische Voetbalbond heeft deze informatie dinsdag aan het begin van de avond gedeeld op zijn sociale media.

Real Madrid had het maandag al aangekondigd: Thibaut Courtois lijdt aan een blessure aan de lange adductor van zijn rechterbeen. Zijn aanwezigheid voor de twee komende wedstrijden van de Rode Duivels was daarmee erg onzeker.

Dinsdag was de Rode Duivel echter wel degelijk aanwezig in Tubeke bij zijn ploeggenoten om een onderzoek te ondergaan bij de medische staf van de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Het oordeel is niet positief voor de Rode Duivels, want hij zal zich moeten laten behandelen en zo de interlandperiode in november missen.

Thibaut Courtois meteen terug naar Madrid

De Belgische voetbalbond geeft aan dat hij terug naar Madrid zal gaan om zijn behandeling voort te zetten. Momenteel is nog onduidelijk of hij klaar zal zijn voor de volgende wedstrijd van De Koninklijke.

Die wedstrijd zal plaatsvinden in Elche op 23 november aanstaande. De leider van LaLiga uit de Spaanse hoofdstad wil dan uiteraard winnen van de elfde van de Spaanse competitie en dus hoopt het natuurlijk op de aanwezigheid van hun Belgische doelman.

Diego Moreira wordt ook als onzeker gemeld. Hij was dinsdag wel aanwezig in Tubeke, maar het is nog steeds niet duidelijk of hij klaar zal zijn om met België te spelen tijdens deze interlandperiode.

