Bondscoach Swerts is eerlijk: dit is de echte reden waarom Mika Godts niet bij de Jonge Duivels speelt

De Jonge Duivels moeten naar Oostenrijk voor een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd. Voor die match riep Gill Swerts wel Rayane Bounida op, maar Mika Godts opnieuw niet.

Ook al roepen de laatste jaren van de overblijvers van de gouden generatie al nostalgie op, toch ziet de kern van onze U21 er bijzonder sterk uit, vooral in de aanval. Maar enkele namen zorgen voor discussie, zoals die van Rayane Bounida. Hij heeft ook een Marokkaans paspoort en werd in september voor het eerst geselecteerd, maar stond in oktober niet op de lijst.

Gill Swerts heeft hem opnieuw geselecteerd voor de verplaatsing van vrijdag naar Oostenrijk. "Wij hebben een spelersgroep van bijna 45 spelers, dus de concurrentie is groot voor Rayane. Hij was erbij in september, niet in oktober. Maar de situatie is veranderd en hij kan ons iets extra’s geven op een meer centrale positie. Hij beschikt over grote individuele kwaliteiten", legt hij uit bij La Dernière Heure.

En dan is er nog het geval Mika Godts. Het voormalige Genk-pareltje is in bloedvorm bij Ajax. Maar hij werd opnieuw niet opgeroepen. Hij werd genoemd bij de Rode Duivels, maar heeft nog nooit een oproep voor de U21 gekregen. Is er een probleem tussen hem en de bond? Swerts geeft duidelijkheid over dit heikele dossier.

Wil hij zichzelf sparen?

"Mika is een fantastische voetballer en ik had hem dolgraag bij ons gehad. Maar hij is er niet. En dat heeft niets te maken met het selectiebeleid van de bond. Sinds de stage in Marokko behoort Mika altijd tot de bredere groep, maar zat hij nooit in de basis. Hij heeft een voorgeschiedenis van hamstringblessures, dus ik denk dat hij tijdens de interlandperiodes liever rust neemt om topfit te blijven voor Ajax", legt de bondscoach uit.

"Dat was meestal de reden voor zijn afwezigheid. Het is jammer, want hij is een speler die enorm veel kan bijdragen aan dit team. Maar dat verandert niets aan het feit dat Mika de kwaliteiten heeft om in de toekomst wellicht voor de Rode Duivels te spelen", besluit Gill Swerts.

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 9
Noorwegen Noorwegen 18:00 Estland Estland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 18:00 IJsland IJsland
Armenië Armenië 18:00 Hongarije Hongarije
Frankrijk Frankrijk 20:45 Oekraïne Oekraïne
Moldavië Moldavië 20:45 Italië Italië
Engeland Engeland 20:45 Servië Servië
Andorra Andorra 20:45 Albanië Albanië
Ierland Ierland 20:45 Portugal Portugal
Finland Finland 14/11 Malta Malta
Luxemburg Luxemburg 14/11 Duitsland Duitsland
Gibraltar Gibraltar 14/11 Montenegro Montenegro
Kroatië Kroatië 14/11 Faroër Eilanden Faroër Eilanden
Polen Polen 14/11 Nederland Nederland
Slovakije Slovakije 14/11 Noord-Ierland Noord-Ierland
Kazachstan Kazachstan 15/11 België België
Georgië Georgië 15/11 Spanje Spanje
Cyprus Cyprus 15/11 Oostenrijk Oostenrijk
Liechtenstein Liechtenstein 15/11 Wales Wales
Turkije Turkije 15/11 Bulgarije Bulgarije
Slovenië Slovenië 15/11 Kosovo Kosovo
Zwitserland Zwitserland 15/11 Zweden Zweden
Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina 15/11 Roemenië Roemenië
Denemarken Denemarken 15/11 Wit-Rusland Wit-Rusland
Griekenland Griekenland 15/11 Schotland Schotland

