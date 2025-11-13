UEFA verrast: dit zijn de gekozen stadions voor EURO 2028, twee iconische voetbaltempels ontbreken

De UEFA heeft de negen stadions bekendgemaakt die het EK 2028 zullen hosten. Anfield, de thuishaven van Liverpool, en Old Trafford, het stadion van Manchester United, staan niet op de lijst. Het zijn opvallende afwezigen.

Terwijl de kwalificaties voor het WK 2026 bijna achter de rug zijn, is de voorbereiding op het EK 2028 – dat plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk en Ierland – al gestart. Ook dit tornooi zal voor veel hype zorgen.

Deze week maakte de UEFA de negen stadions bekend die het toernooi zullen hosten. Engeland levert er zes, Wales één, Schotland één en Ierland één.

Geen plek voor de stadions van Liverpool en Manchester United

Opvallend genoeg ontbreken er twee iconische Engelse voetbaltempels: Anfield Road, dat door de UEFA als te klein wordt beschouwd en niet kan worden vergroot door de nabijheid van de tribunes, en Old Trafford, het stadion van Manchester United, dat grote renovatiewerken nodig heeft.

Old Trafford, met bijna 75.000 zitplaatsen, had nochtans een sleutelrol kunnen spelen op het EK 2028, maar de eigenaar kon niet garanderen dat de renovaties op tijd klaar zouden zijn. Het is toch een jammere zaak.

De geselecteerde Engelse stadions zijn: Wembley, het Tottenham Hotspur Stadium, het Etihad Stadium (Manchester City), het Hill Dickinson Stadium (Everton), St James’ Park (Newcastle United) en Villa Park. Verder zijn ook het Millennium Stadium (Cardiff), Hampden Park (Glasgow) en de Dublin Arena gekozen.