Drie buizen bij de Rode Duivels, maar ook twee keer een acht: onze punten na het gelijkspel in Astana

Il y a eu du bon et du moins bon côté belge à Astana, où le résultat ne peut pas faire oublier que Jérémy Doku a encore été brillant. La défense, par contre, a coulé.

Sels (5)

Moet zijn status als nummer 2 herbekeken worden? Een grote fout bij de 1-0 en enkele onzekere tussenkomsten. Echt veel werk moest hij na het tegendoelpunt niet meer verrichten.

Seys (5)

Een wedstrijd met ups en downs: veel offensieve inbreng, maar in de eerste helft liet hij enorme ruimtes achter zich.

Theate (3)

Speelde mogelijk zijn slechtste wedstrijd voor de nationale ploeg. Beging een blunder van formaat bij de 1-0 en kwam nooit terug in de wedstrijd.

De Winter (4)

Hij maakte geen duidelijke fout als Theate, maar oogde veel minder rustig aan de bal en verdedigde vooral voortdurend achteruitlopend. Hij werd in de problemen gebracht door aanvallers die zeker niet tot de Europese top behoren. Liep er maar wat bij, bij veel acties van de Kazachen.





Castagne (7)

Beste Rode Duivel in de eerste helft. Ondanks dat zijn flank regelmatig overlopen werd door de uitstekende Kenzhebek, had hij een assist of goal kunnen maken. Uiteindelijk gaf hij een knappe assist op de 1-1. Moest soms mee komen verdedigen op de man van De Winter.

Onana (6)

Bracht na wat twijfels in het begin wél de nodige impact. Een vroege gele kaart hinderde hem niet. Vooral in de tweede helft domineerde hij het middenveld en gaf hij de pre-assist.

Raskin (6)

Veel loopvermogen, enkele nuttige fouten, een grote misser en een stevige tackle op het einde die een counter stopte. Geen topmatch, maar wel degelijk.

Vanaken (8)

Speelde een goede wedstrijd, de beste Duivel op het veld samen met Doku. Goede passes, geweldige vista. En uiteraard: dat doelpunt. Een enorme meerwaarde in de zestien, zeker vergeleken met de andere (valse) negens vanavond.

Doku (8)

En te bedenken dat hij niet beslissend was, maar ditmaal lag dat duidelijk niet aan hem. Een schitterende wedstrijd: voortdurend gevaar, voortdurend overtredingen uitgelokt (waaronder de rode kaart). Was ook de enige die na afloop écht kritisch durfde zijn.

De Ketelaere (5)

Creëerde bijna zelf een kans… en dat was het zo’n beetje. Geen promotie voor hem als valse 9; al heeft hij eerder getoond dat hij het daar wél beter kan.

Trossard (4)

Ondermaats. Was nagenoeg onzichtbaar op het veld, trapte een grote kans recht op de Kazachse doelman. Verder wrong hij corners en vrije trappen steeds de nek om.