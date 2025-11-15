Uit Jérémy Doku hier kritiek op bondscoach Rudi Garcia na pijnlijk gelijkspel tegen Kazachstan?

De Rode Duivels speelden zaterdagnamiddag 1-1 gelijk tegen Kazachstan. Jérémy Doku kwam na afloop meer uitleg geven, en hij stelde in vraag of er wel genoeg geanalyseerd was.

Er zijn eigenlijk geen excuses voor: de Rode Duivels zouden nooit mogen terugkeren met een 1-1 gelijkspel vanuit Kazachstan, maar toch gebeurt het. Het is een campagne met veel ups en downs, vindt ook Jérémy Doku.

"Ik ben akkoord. We kijken naar deze ploeg en denken dat ze lang gaan spelen, dan spelen ze kort, dan ze spelen ze voetbal", opent hij bij VTM. "Het is een heel andere wedstrijd dan de vorige."

Werden de Kazachen niet genoeg geanalyseerd vooraf?

"Misschien hadden we ze niet goed geanalyseerd", ging de winger verder. Toch een opvallende uitspraak. Zou het kritiek op bondscoach Rudi Garcia zijn? "Maar uiteindelijk maakt het niet uit. We moesten gewoon onze kansen afmaken en dan was het boeken toe."

Doku werd stevig aangepakt door de tegenstanders, keer op keer. Uiteindelijk pakte er zelfs een Kazachse aanvaller rood. "Er kwamen veel tackles op mij, maar ik wist wel dat het zo zou zijn. In het eerste duel had ik al meteen een tik gekregen en toen had ik door dat ze koste wat het kost de bal zouden willen afpakken. Dan is het aan mij om slim in de duels te spelen."





"Ik blijf er rustig onder, ik zie het als een compliment. Oké, soms gaan ze naar de benen, dat is voetbal. Het is niet leuk, het is pijnlijk. Maar het hoort erbij", besluit de flankaanvaller van Manchester City.