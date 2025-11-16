Brian Riemer laat punten liggen, Liechtenstein dan toch niet zo zwak? Zo gingen de andere kwalificatiematchen

Na de match van België volgden er nog heel wat WK-kwalificatiewedstrijden op zaterdag. Hier is een overzicht.

In groep A heeft Zwitserland zijn WK-ticket zo goed als binnen na een zege tegen een al even teleurstellend Zweden (1 punt op 15). De Zwitsers openden binnen het eerste kwartier via Breel Embolo. De Zweden sloegen wel terug dankzij ex-Genk-speler Benjamin Nygren, waardoor het 1-1 stond aan de rust.

Een strafschop van Granit Xhaka zette de Zwitsers na een uur opnieuw op het juiste spoor. De ploeg van Murat Yakin haalde het uiteindelijk met 3-1 dankzij een doelpunt van Dan Ndoye. De kwalificatie is wel nog niet officieel, want Kosovo won met 0-2 in Slovenië.

Een andere land dat zo goed als zeker is van deelname komende zomer: Spanje. La Roja boekte een 0-4-overwinning in Georgië. Bij de rust stond het al 0-3 via Mikel Oyarzabal, Martín Zubimendi en Ferran Torres. Oyarzabal maakte in de tweede helft zijn tweede van de avond. Om Spanje nog uit te schakelen, zou het… 0-8 moeten verliezen van Turkije (dat zelf met 2-0 won van Bulgarije).

Denemarken laat punten liggen

Groep C biedt meer spanning, met een strijd om de eerste plaats tussen Denemarken en Griekenland. Met drie punten achterstand bij de aftrap móésten de Grieken winnen van Schotland. En ze begonnen goed, waardoor ze met een 1-0 voorsprong de rust in konden. Op het uur maakten Konstantinos Karetsas en Christos Tzolis er op vijf minuten tijd 3-0 van. De Schotten joegen de thuisfans echter nog schrik aan door terug te komen tot 3-2, maar een gelijkmaker bleef uit.

In de andere wedstrijd opende Denemarken ook snel de score tegen Wit-Rusland. Maar na de pauze ging het mis. Deze keer vielen de twee doelpunten kort na elkaar rond het uur voor de bezoekers. De Denen moesten hard knokken om terug te komen en sleepten nog een 2-2-gelijkspel uit de brand dankzij een doelpunt van Gustav Isaksen. De mannen van Brian Riemer hadden een grote stap richting kwalificatie kunnen zetten, maar moeten nu naar Schotland met slechts één punt voorsprong op Griekenland.

Oostenrijk deed wat het moest doen door met 0-2 te winnen in Cyprus, dankzij een dubbele treffer van Marko Arnautovic, de topschutter uit de Oostenrijkse geschiedenis. Het team houdt zo twee punten voorsprong op Bosnië (dat met 3-1 won van Roemenië) vooraleer het dinsdag zijn achtervolger ontvangt.

Tenslotte boekte Wales een heel nipte zege op het veld van Liechtenstein, de volgende tegenstander van de Rode Duivels. James scoorde het enige doelpunt in de 0-1 overwinning.