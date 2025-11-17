Italiaanse bondscoach Gattuso verandert volledig van toon na vernedering tegen Noorwegen

Italië kreeg een zware klap in de WK-kwalificaties. De Squadra Azzurra moest met negen goals verschil winnen van Noorwegen, maar verloor zelf met 1-4. Bondscoach Gattuso bood na afloop zijn excuses aan.

Italië moest met negen doelpunten verschil winnen van Noorwegen om een rechstreeks WK-ticket te bemachtigen. Dat gebeurde niet: Italië verloor zelf met 1-4. Een resultaat waar ze in de Laars niet mee kunnen lachen.

Bondscoach Gennaro Gattuso verontschuldigde zich bij de supporters. Een ander geluid dan zijn uithaal na de bescheiden zege tegen Moldavië. "Ik wil onze fans mijn excuses aanbieden, Dit is een zwaar resultaat. Jammer, want na een zeer goede eerste helft, als een echt team, kwam de grote teleurstelling in de tweede helft", zei hij bij RaiSport.

Gennaro Gattuso heeft héél veel werk

"We likken onze wonden en feliciteren hen", gaat hij verder. "We moeten opnieuw vertrekken vanuit de eerste helft die we hebben gespeeld, daar liet het team zich gelden, maar in de tweede helft hebben we enorm geleden."

Gattuso was vooral ontevreden over wat hij na de rust zag van zijn ploeg. "We werden zwak en gingen met angst spelen, misten de juiste afstand en gaven ze te veel ruimte."





Italië krijgt nog wel de kans om zich te kwalificeren via de WK-barrages. In december zal het er alles aan moeten doen om het WK niet voor de derde keer op rij te missen.