Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

De Rode Duivels spelen dinsdag hun laatste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Liechtenstein. Na het puntenverlies tegen Kazachstan moet België winnen om het WK-ticket veilig te stellen. Op de wedstrijddag viel nog een naam uit de selectie.

De Rode Duivels nemen het dinsdagavond op tegen Liechtenstein voor hun laatste WK-kwalificatiewedstrijd van deze campagne. Ze hadden zich tegen Kazachstan al kunnen kwalificeren, maar nu wordt het tot op de laatste speeldag spannend.

België moet winnen en dan is het zeker van een ticket voor het WK in Noord-Amerika. Er zijn uiteraard ook geen excuses om niet met een groot verschil te winnen van de dwergstaat.

Maarten Vandevoordt is er niet meer bij

Op de dag van de wedstrijd raakte bekend dat nog een Rode Duivel afvalt. Maarten Vandevoordt is er niet meer bij als 24e man. De reserve-doelman zit dus in de tribune. Omdat er 20 veldspelers zijn, valt de vierde doelman nu af, een beslissing van bondscoach Rudi Garcia.

In zijn plaats zal Mike Penders op de bank zitten. De doelman van RC Strasbourg werd na de match tegen Kazachstan bij de selectie gehaald, nadat hij eerst bij de U21 zat.

Daar stond hij bij de 1-0 nederlaag tegen Oostenrijk in doel. Bij de Rode Duivels zal Matz Sels of Senne Lammens tussen de palen staan. Het blijft afwachten wat Rudi Garcia doet.

