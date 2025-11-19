Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

December 2020. Hein Vanhaezebrouck keert terug naar KAA Gent, het team waarmee hij een paar jaren daarvoor kampioen was geworden. Al was de terugkeer er wel eentje die niet op één dag beklonken was.

Hein Vanhaezebrouck doet het relaas van het najaar van 2020 uit de doeken bij Buck FM: “Men was al wat vroeger teruggekomen met de vraag of wilde terugkeren. Ik had een operatie ondergaan die ingepland stond en daardoor kon het medisch niet, dus heb ik de boot wat afgehouden.”

Vanhaezebrouck voelde zich niet gerespecteerd door Gents voorstel

“Dan kreeg ik groen licht van de artsen dat ik terug aan de slag kon en dan hebben we een eerste overleg gepleegd, maar toen was het voorstel van Gentse zijde zodanig schandalig is een groot woord, maar het was er niet ver van …”

“Voor iemand die zoveel voor hen had gerealiseerd … Neen, daar wou ik niet tegen opbieden. Het was zo laag dat ik me eigenlijk totaal niet gerespecteerd voelde, dat verbaasde me enorm.”

Voorzitter De Witte drong aan op komst Vanhaezebrouck

“Ik had tegen mijn makelaar al gezegd dat ze niet meer moesten afkomen. Bij een nieuwe coach eventueel, maar na wat ik er had gerealiseerd … Er waren spelers die een veelvoud verdiende van wat ik op het beste niveau had verdiend …”

“Het voorstel was met moeite 35 procent van wat ik ervoor had gehad. Dat was niet serieus te nemen voor mij. Het heeft nog drie weken geduurd, de voorzitter is blijven aandringen en dan ben ik met hem gaan praten en was het snel beklonken.”