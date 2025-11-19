Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"
Foto: © photonews

Ondertussen zijn al 42 van de 48 landen gekend die het volgende zomer in Canada, de VS en Mexico tegen elkaar zullen uitvechten om de wereldtitel te pakken. Jan Mulder? Die lijkt er stilaan genoeg van te hebben.

De Rode Duivels hebben zich inmiddels weten te plaatsen voor het WK. Jan Mulder is er minder mee bezig dan vroeger, zeker nu hij door VTM niet meer gevraagd wordt als analist voor de Rode Duivels.

Trump en het dubieuze WK volgens Jan Mulder

De laatste wedstrijden moesten de Belgen het doen zonder Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Raken zij fit tegen het WK 2026? De Nederlandse gewezen profvoetballer is niet al te optimistisch over de zaak.

"Lukaku is weer begonnen met de trainingen, las ik. De Bruyne heeft een hamstring gescheurd: dat wordt lastiger. Op wereldschaal bekeken is het ook maar een minor problem – om er eens een Engelse uitdrukking tussen te gooien", geeft hij aan in HUMO.

Hamstring van Kevin De Bruyne niet het grootste probleem

"Dat hele WK in Amerika is een dubieus spektakel aan het worden. Voor je als journalist naar dat verschrikkelijke land gaat, moet je goed in je dossier kijken of je nooit kritiek op Trump hebt gehad."

Lees ook... Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

"Anders word je opgepakt. In plaats van dat geslijmbal van die Infantino moet de FIFA dat WK er weghalen. Het is een groter probleem dan de hamstring van Kevin", is hij wel héél kritisch op de zaak.

Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

11:20
Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"

Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Opmerkelijke afwezige in omkadering Rode Duivels op VTM: dit heeft hij er over te zeggen

'RSC Anderlecht wil shoppen bij Duitse topclub: veel kapers op de kust'

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

Hasi met de handen in het haar? 'Internationals komen geblesseerd en vermoeid terug naar Lotto Park'

FC Barcelona komt (eindelijk) met het nieuws waar iedereen zat op te wachten

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

SK Beveren zet sterkhouder in de bloemetjes na historische WK-kwalificatie

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Hein Vanhaezebrouck over dé terugkeer bij KAA Gent: "Voorstel was zo laag, niet ver van schandalig"

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

