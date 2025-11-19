Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

Ondertussen zijn al 42 van de 48 landen gekend die het volgende zomer in Canada, de VS en Mexico tegen elkaar zullen uitvechten om de wereldtitel te pakken. Jan Mulder? Die lijkt er stilaan genoeg van te hebben.

De Rode Duivels hebben zich inmiddels weten te plaatsen voor het WK. Jan Mulder is er minder mee bezig dan vroeger, zeker nu hij door VTM niet meer gevraagd wordt als analist voor de Rode Duivels.

Trump en het dubieuze WK volgens Jan Mulder

De laatste wedstrijden moesten de Belgen het doen zonder Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Raken zij fit tegen het WK 2026? De Nederlandse gewezen profvoetballer is niet al te optimistisch over de zaak.

"Lukaku is weer begonnen met de trainingen, las ik. De Bruyne heeft een hamstring gescheurd: dat wordt lastiger. Op wereldschaal bekeken is het ook maar een minor problem – om er eens een Engelse uitdrukking tussen te gooien", geeft hij aan in HUMO.

Hamstring van Kevin De Bruyne niet het grootste probleem

"Dat hele WK in Amerika is een dubieus spektakel aan het worden. Voor je als journalist naar dat verschrikkelijke land gaat, moet je goed in je dossier kijken of je nooit kritiek op Trump hebt gehad."



"Anders word je opgepakt. In plaats van dat geslijmbal van die Infantino moet de FIFA dat WK er weghalen. Het is een groter probleem dan de hamstring van Kevin", is hij wel héél kritisch op de zaak.