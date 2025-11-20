Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Het Antwerpse Hof van Beroep heeft beslist dat Beerschot een beperkte schadevergoeding van 17.500 euro moet betalen aan Rupel Boom, na de mislukte samenwerking rond de jeugdwerking in 2019. Tegelijk moet Rupel Boom een lening van 175.000 euro terugbetalen aan ex-Beerschot-voorzitter Vrancken.

Beerschot Wilrijk en Rupel Boom wilden in 2019 samenwerken onder het project ‘United by 13’. De onderhandelingen gingen ver, maar Beerschot trok de stekker eruit nog voor er een definitieve overeenkomst lag. Rupel Boom stapte naar de rechtbank en eiste één miljoen euro schadevergoeding.

Het hof oordeelde nu dat er enkel een geldige samenwerking rond de jeugdwerking bestond, maar geen juridisch afdwingbare overname, schrijft Het Nieuwsblad. Daardoor kan Beerschot niet aansprakelijk worden gehouden voor de miljoenenclaim.

Rupel Boom moet 175.000 euro terugbetalen aan ex-Beerschot-voorzitter Francis Vrancken

Toch volgt een beperkte betaling van 17.500 euro, bedoeld als compensatie voor de verlaagde lidgelden van de jeugdspelers. Rupel Boom moet dan weer de lening van Vrancken terugstorten, een bedrag dat volgens de ex-voorzitter bedoeld was als algemene steun voor de club.

Bij Rupel Boom kwam het verdict hard binnen. “Dit hadden we niet verwacht”, zegt sportief manager Hubert Stas. “De claim zakte al van 1 miljoen naar 650.000 euro, maar dat het nu 17.500 euro wordt, is teleurstellend.”

Ook de terugbetaling van de lening is een gevoelige zaak. Stas benadrukt dat het geld bij een notaris geblokkeerd stond, maar wil eerst juridisch advies inwinnen. “We moeten kijken hoe het nu verder moet en wachten op de reactie van onze Amerikaanse eigenaar.” De discussie over de sportkledij volgt op een latere zitting.

