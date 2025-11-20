Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

Rode Duivel breekt enkel en is maanden out
Dodi Lukebakio viel geblesseerd uit tegen Liechtenstein en heeft een gebroken enkel. Benfica laat weten dat hij meerdere maanden aan de kant zal staan.

Dodi Lukebakio kwam in minuut 71 op het veld voor Jérémy Doku, maar verliet het veld alweer, nog vóór het einde van de wedstrijd tegen Liechtenstein. Zijn blessure was het enige negatieve moment van de avond.

De eerste beelden zagen er al helemaal niet goed uit, en vandaag kwam de bevestiging: Benfica maakt bekend dat de winger zijn enkel heeft gebroken. Hij moet onder het mes.

Onder José Mourinho had Lukebakio net zijn plaats gevonden. Snel, gevaarlijk en vaak beslissend: hij was uitgegroeid tot een belangrijke pion bij de Portugese topclub. Zijn afwezigheid wordt op ongeveer drie maanden geschat.

WK komt normaal gezien niet in gevaar

Het enige positieve nieuws is dat deze blessure niet vlak voor het WK valt. Hij krijgt dus tijd om te herstellen. Maar na een gebroken enkel terugkeren naar topniveau kan langer duren dan verwacht.

Rudi Garcia heeft keuze genoeg op de flanken. De concurrentie is groot en niemand is zeker van een plek. Als Lukebakio te traag herstelt, zou zijn plaats op het WK in gevaar kunnen komen.

 
