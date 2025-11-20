Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Real Madrid doet het dit seizoen opnieuw heel goed in Spanje. Dat komt volgens Thibaut Courtois voor een groot stuk door Kylian Mbappé.

Door een lichte blessure verscheen Thibaut Courtois wel nog in Tubeke aan het begin van de interlandperiode, maar hij kon het doel van de Rode Duivels uiteindelijk niet verdedigen in deze laatste break van het kalenderjaar.

Intussen is hij teruggekeerd naar Madrid, waar hij met zijn herstel begon en opnieuw is aangesloten op training, in aanloop naar een druk programma voor Real: vier uitmatchen op rij, tegen Elche, Girona en Bilbao in de competitie en tegen Olympiakos in de Champions League.

Courtois prijst de mentaliteit van Kylian Mbappé

In een gesprek met het Spaanse Cope had de 33-jarige doelman het ook over Kylian Mbappé. Die was vorig jaar nog het middelpunt van discussie in Spanje maar dit seizoen in bloedvorm, met 18 goals in 16 wedstrijden.

"Als team zijn we dit jaar duidelijk vooruitgegaan, vooral dankzij de winnaarsmentaliteit van Kylian Mbappé. Je ziet dat hij een echte leider is. Vorig seizoen had hij het wat moeilijker om zich aan te passen aan de ploeg en aan zijn positie, maar dit jaar is hij onze leider", aldus Courtois.



Lees ook... Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg›

Een mooi compliment van Courtois aan een speler die, net als hij, in het verleden kritiek kreeg op zijn ego. Vandaag behoren beiden tot de besten ter wereld op hun positie.