Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Real Madrid doet het dit seizoen opnieuw heel goed in Spanje. Dat komt volgens Thibaut Courtois voor een groot stuk door Kylian Mbappé.

Door een lichte blessure verscheen Thibaut Courtois wel nog in Tubeke aan het begin van de interlandperiode, maar hij kon het doel van de Rode Duivels uiteindelijk niet verdedigen in deze laatste break van het kalenderjaar.

Intussen is hij teruggekeerd naar Madrid, waar hij met zijn herstel begon en opnieuw is aangesloten op training, in aanloop naar een druk programma voor Real: vier uitmatchen op rij, tegen Elche, Girona en Bilbao in de competitie en tegen Olympiakos in de Champions League.

Courtois prijst de mentaliteit van Kylian Mbappé

In een gesprek met het Spaanse Cope had de 33-jarige doelman het ook over Kylian Mbappé. Die was vorig jaar nog het middelpunt van discussie in Spanje maar dit seizoen in bloedvorm, met 18 goals in 16 wedstrijden.

"Als team zijn we dit jaar duidelijk vooruitgegaan, vooral dankzij de winnaarsmentaliteit van Kylian Mbappé. Je ziet dat hij een echte leider is. Vorig seizoen had hij het wat moeilijker om zich aan te passen aan de ploeg en aan zijn positie, maar dit jaar is hij onze leider", aldus Courtois.

Lees ook... Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Een mooi compliment van Courtois aan een speler die, net als hij, in het verleden kritiek kreeg op zijn ego. Vandaag behoren beiden tot de besten ter wereld op hun positie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Real Madrid
België
Thibaut Courtois
Kylian Mbappe Lottin

Meer nieuws

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
3
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
1
Waarom koos Philippe Clément niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clément niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

07:20
1
Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

06:30
1
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
7
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan

20:40
5
Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

07:40
Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

07:00
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30
Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

Karim Benzema hint op spectaculaire terugkeer naar Europa: "Tegen hem zou ik nooit nee zeggen"

20:20
Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

23:00
Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

Welke Rode Duivel verdient het meest? Verrassing op de eerste plaatsen

17:40
4
Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

22:30
Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

Vincent Euvrard maakt zelf de balans na zijn komst bij Standard: "Ik wist op voorhand dat hier veel werk was"

22:00
Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland'

21:40
7
Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

Deze 19-jarige jongeman zal twee keer nadenken vooraleer hij Noa Lang nog eens zal bedreigen

21:20
Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden?

18:40
8
Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

Genegeerd in 2022, nu heeft De Ketelaere een duidelijk doel voor 2026

19:00
Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

Dit transferbedrag én deze constructie heeft Anderlecht in gedachten als topclubs informeren naar De Cat

21:00
Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

Jan Mulder ziet het WK niet zitten: "Dubieus spektakel"

18:20
Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

Van Frans paniekvoetbal tot (géén) achterpoortjes: 'DAZN kan Belgisch televisiecontract niét opzeggen'

20:00
3
Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

Achter de schermen bij het vertrek van Vandenhaute bij Anderlecht: Niet alleen Coucke wou banden verbreken

19:40
2
Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

Louis van Gaal doet héél pijnlijk boekje open over 'zijn' Ajax: "Er wordt niét naar me geluisterd"

19:20
Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

Goudklompje KV Mechelen schittert op WK U17

18:30
Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen" Analyse

Feest in Luik, barsten in de relatie Garcia-media: "Een onnodige strijd die hij moeilijk kan winnen"

14:40
1
Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

Goed nieuws of niet voor Standard? Euvrard legt uit voor clash met Zulte Waregem

18:00
🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

🎥 Wat een show van Rode Duivel, Jan Mulder orakelt: "Beter dan Van Himst, Van Moer, Hazard en De Bruyne?"

15:00
14
Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

Vincent Kompany wilde wel héél bijzondere speler in huis halen

16:30
"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

"Ik wilde naar Zulte Waregem": toenmalig speler Anderlecht rakelt verhaal op uit het verleden

17:20
'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

'Club Brugge herhaalt interesse in opvallende speler die ooit nog 30 miljoen euro waard was'

17:00
1
Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

16:00
Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

Voormalig spits van Charleroi gaat door het lint tijdens WK-kwalificaties

16:15

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 13
Valencia CF Valencia CF 21/11 Levante Levante
Alaves Alaves 22/11 Celta De Vigo Celta De Vigo
Barcelona Barcelona 22/11 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 22/11 Real Sociedad Real Sociedad
Villarreal Villarreal 22/11 Real Mallorca Real Mallorca
Real Oviedo Real Oviedo 23/11 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 23/11 Girona FC Girona FC
Getafe Getafe 23/11 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 23/11 Real Madrid Real Madrid
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 24/11 Sevilla Sevilla

Nieuwste reacties

Negenduuzend Negenduuzend over Ajax dreigt Belgische diamant te verliezen: 'Mokio staat open voor interesse uit Engeland en Duitsland' Negenduuzend Negenduuzend over Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg André Coenen André Coenen over Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026 -URKO -URKO over Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move Bork Bork over Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse Bork Bork over Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK Bork Bork over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Bork Bork over Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan J K J K over Garcia, Tedesco en Martinez versus de pers: en wat als ze niet helemaal ongelijk hadden? DJAMBO DJAMBO over Done deal: Standard plukt pion met verleden bij Zulte Waregem weg bij Dender Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved