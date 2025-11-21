Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto is op dit moment de trainer van Esteghlal FC in Iran. De gewezen coach van Standard Luik sprak over een mogelijke terugkeer naar de Rouches en is daarbij streng voor zijn gewezen club.

Ricardo Sa Pinto wilde graag terugkomen naar Standard en had daar ook zijn reden toe "Ik was de beste trainer van de afgelopen tien jaar bij Standard, mét een trofee op zak. Ik was vrij en had de mogelijkheid om terug te keren, om Standard opnieuw te helpen op de voorgrond te komen.

"Maar ze kozen voor iemand anders (Mircea Rednic, nvdr). Ik wil niet dat de fans me vragen waarom ik niet terugkwam. Ik deed mijn deel van het werk. Het doet me pijn dat ze me niet respecteren en niet eens antwoorden", is hij bij Sudpresse streng voor Standard.

De gemiste kans van Standard volgens Ricardo Sa Pinto

"Dat is het meest trieste. Maar goed, daarna hebben ze een andere coach binnengehaald en die al snel bedankt voor bewezen diensten ... Het is jammer omdat ze een grote kans hebben gemist door mij terug te halen."

Op 1 juli werd Mircea Rednic officieel de nieuwe coach van de Rouches. Wat vond hij daarvan? "Dat het ik had kunnen zijn. Met alle respect voor hem, want we zijn collega's. Ik respecteer hem en wens hem het beste. Maar op dat moment, als we onze prestaties bij Standard in de afgelopen tien jaar vergelijken, vind ik dat ik de natuurlijke keuze had moeten zijn. Vooral als mensen zeggen dat ze mij willen."

Ontgoocheling zit diep bij de ex-coach van Standard Ricardo Sa Pinto

"Ik was erg teleurgesteld. Nogmaals, ik respecteer de beslissingen, maar wat ik niet leuk vind, is het gebrek aan respect," benadrukt hij. "Ik verdiende op z'n minst een antwoord. In het verleden is het ook gebeurd met Pierre Locht, en dat bevalt me helemaal niet. Ik verdiende meer waardering voor wie ik ben als persoon, voor wat ik ben geweest als speler en coach bij Standard."

"Ze maakten andere keuzes, ik accepteer het en wens de club het beste." De Portugese trainer had graag opnieuw geschiedenis willen schrijven met Standard, zoals hij deed tijdens zijn periode in het seizoen 2017-2018. Toen won hij de Beker van België met de Rouches.