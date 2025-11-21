Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ricardo Sá Pinto is op dit moment de trainer van Esteghlal FC in Iran. De gewezen coach van Standard Luik sprak over een mogelijke terugkeer naar de Rouches en is daarbij streng voor zijn gewezen club.

Ricardo Sa Pinto wilde graag terugkomen naar Standard en had daar ook zijn reden toe "Ik was de beste trainer van de afgelopen tien jaar bij Standard, mét een trofee op zak. Ik was vrij en had de mogelijkheid om terug te keren, om Standard opnieuw te helpen op de voorgrond te komen.

"Maar ze kozen voor iemand anders (Mircea Rednic, nvdr). Ik wil niet dat de fans me vragen waarom ik niet terugkwam. Ik deed mijn deel van het werk. Het doet me pijn dat ze me niet respecteren en niet eens antwoorden", is hij bij Sudpresse streng voor Standard.

De gemiste kans van Standard volgens Ricardo Sa Pinto

"Dat is het meest trieste. Maar goed, daarna hebben ze een andere coach binnengehaald en die al snel bedankt voor bewezen diensten ... Het is jammer omdat ze een grote kans hebben gemist door mij terug te halen."

Op 1 juli werd Mircea Rednic officieel de nieuwe coach van de Rouches. Wat vond hij daarvan? "Dat het ik had kunnen zijn. Met alle respect voor hem, want we zijn collega's. Ik respecteer hem en wens hem het beste. Maar op dat moment, als we onze prestaties bij Standard in de afgelopen tien jaar vergelijken, vind ik dat ik de natuurlijke keuze had moeten zijn. Vooral als mensen zeggen dat ze mij willen."

Ontgoocheling zit diep bij de ex-coach van Standard Ricardo Sa Pinto

"Ik was erg teleurgesteld. Nogmaals, ik respecteer de beslissingen, maar wat ik niet leuk vind, is het gebrek aan respect," benadrukt hij. "Ik verdiende op z'n minst een antwoord. In het verleden is het ook gebeurd met Pierre Locht, en dat bevalt me helemaal niet. Ik verdiende meer waardering voor wie ik ben als persoon, voor wat ik ben geweest als speler en coach bij Standard."

"Ze maakten andere keuzes, ik accepteer het en wens de club het beste." De Portugese trainer had graag opnieuw geschiedenis willen schrijven met Standard, zoals hij deed tijdens zijn periode in het seizoen 2017-2018. Toen won hij de Beker van België met de Rouches.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Al Fateh
Ricardo Manuel Andrade Silva Sá Pinto

Meer nieuws

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
1
Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

09:30
2
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
2
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
2
Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" De derde helft

Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

10:30
2
De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

De Rouches moeten zich herpakken: de waarschijnlijke opstelling van Standard tegen Zulte Waregem

06:30
'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

08:40
1
Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

09:00
Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

08:00
Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

Voorbereiding Zulte Waregem op match tegen Standard verstoord: coach legt uit

05:30
Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

Ploeg van Rode Duivel zwaar in de problemen in Engeland: leidt puntenaftrek tot degradatie?

07:40
1
Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

Lorin Parys bikkelhard voor de politiek: "Enkel Schotland is nog erger"

07:00
'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

'KRC Genk haalt uit met groot nieuws over sterkhouder'

07:20
1
Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

Paul Van Himst luidt de alarmbel over kleinzoon

06:00
2
'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp'

21:40
8
De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil

23:00
4
"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

22:31
1
Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

Arsenal-ster laat er geen twijfel over bestaan: "Deze Rode Duivel moeilijkste om tegen te spelen"

22:00
Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

Belgische club investeert liefst 20 miljoen euro voor absoluut pareltje

21:20
Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

17:00
Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

Alle records gebroken? 'Club Brugge kan 50 miljoen euro vangen voor deze speler'

21:00
5
Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

18:20
33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Analyse

33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

20:40
12
De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

De mooiste toekomst? Naast Club en Anderlecht mogen ook Gent en Dender zich in handen wrijven met groot talent

19:21
Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

Jong Belgische talent met verleden bij Anderlecht en Charleroi is helemaal terug na hartprobleem op het veld

20:20
Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

Koopje bij Anderlecht? 'Voor dit bedrag laten ze De Cat gaan'

19:40
9
Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

Wat een complimenten alweer voor Vincent Kompany: coryfee roert zich

20:00
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
2
'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

19:00
1
🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

17:20
Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

17:40
Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

18:00
1
Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Erwin Wille Erwin Wille over Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen CringeMedia CringeMedia over Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp" Dave79 Dave79 over Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" LordJozef LordJozef over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal Mr bacardi Mr bacardi over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Charly Charly over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK Artevelde Artevelde over De ambities van Matisse Samoise en KAA Gent zijn heel steil dbr1609 dbr1609 over 'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact' Shake spier Shake spier over Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard Nelvafrel Nelvafrel over "België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved