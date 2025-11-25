Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland

Ronaldo krijgt uitsluitsel over schorsing na elleboogstoot tegen Ierland
Cristiano Ronaldo ontsnapt aan een zware sanctie na zijn elleboogstoot tegen Ierland en blijft inzetbaar op het komende WK. Hij heeft zijn schorsing al helemaal uitgezeten.

Incident in Dublin

Tijdens de kwalificatiewedstrijd in Ierland liep de Portugese aanvoerder tegen een opvallend voorval aan. In de zestienmeter van de thuisploeg maakte hij een beweging met de arm richting O’Shea.

De scheidsrechter beoordeelde het als een gele kaart, maar de reactie van het publiek was uitgesproken. Massaal werd Ronaldo uitgefloten, waarop hij met gebaren richting de tribunes reageerde.

De VAR kwam tot een andere conclusie en adviseerde rood. Ronaldo moest het veld verlaten en trok onder luid gejuich van de Ierse fans richting de kleedkamer. Daarbij gaf hij een duimpje en een applausje dat als cynisch werd ervaren.

Reactie van het publiek

De supporters van Ierland lieten hun ongenoegen duidelijk merken. Terwijl Ronaldo het veld verliet, klonk het herhaaldelijk “Messi, Messi, Messi.” Het incident werd breed uitgemeten in de internationale pers. De beelden van de elleboogstoot en de reacties van zowel Ronaldo als het publiek gingen snel de wereld rond.

Dreiging van schorsing

Na het voorval hing Ronaldo een mogelijk stevige schorsing boven het hoofd. Er werd rekening gehouden met het missen van één of meerdere wedstrijden tijdens het WK van komende zomer. Voor Portugal zou dat een zware sportieve aderlating zijn geweest.

De FIFA onderzocht de situatie en kwam tot een beslissing. Uiteindelijk werd gekozen voor een beperkte straf. De internationale bond legde Ronaldo een schorsing op voor de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Armenië. Daarmee bleef de sanctie beperkt tot een duel dat geen invloed meer had op de plaatsing voor het WK. Voor de eindronde zelf is de speler beschikbaar.

