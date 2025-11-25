UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

Union Saint-Gilloise is in Istanboel en neemt het dinsdag (18u45) op tegen Galatasaray. Fedde Leysen, die afgelopen weekend geblesseerd raakte, maakte wel deel uit van de selectie, maar staat op de UEFA-website vermeld als "geblesseerd".

Zal Union Saint-Gilloise het dinsdagavond (18u45) tegen Galatasaray moeten stellen zonder Fedde Leysen, in het kader van de vijfde speeldag van de Champions League?

De centrale verdediger moest dit weekend tegen Cercle de wedstrijd al snel verlaten na een stevige botsing met Ibrahim Diakité, waarbij hij zijn enkel blesseerde.

Fedde Leysen geblesseerd volgens de UEFA

Op de persconferentie na de wedstrijd toonde David Hubert zich nog vrij optimistisch over zijn toestand. "Fedde wilde met zijn rechtervoet tackelen en kwam slecht terecht, al zijn gewicht kwam op zijn enkel terecht. Hij heeft een flinke verstuiking, maar hij liep al rond na het contact, zonder krukken. Dat is veelbelovend voor de wedstrijd van dinsdag."

Dinsdagochtend zat Fedde Leysen wel degelijk in de selectie van Union die aan de UEFA werd gecommuniceerd, wat betekent dat hij naar Istanbul is afgereisd. Hij staat echter vermeld als "geblesseerd" en zijn deelname aan de wedstrijd lijkt daarmee erg onzeker.

Profiteren van stilstaande fases?

Union SG moet op bezoek bij Galatasaray dringend punten pakken om nog kans te blijven maken op de top-24 in de League Phase van de Champions League.

De stilstaande fases zouden cruciaal kunnen zijn: "Voor ons is dat een verbeterpunt. Vorig seizoen waren we erg sterk bij stilstaande fases, maar dat is dit jaar nog niet het geval", gaf coach Okan Buruk van Galatasaray aan op zijn persconferentie.