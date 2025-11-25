UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
UEFA-lijst maakt domper duidelijk voor Union SG, coach van Galatasaray geeft eigen zwak punt aan

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union Saint-Gilloise is in Istanboel en neemt het dinsdag (18u45) op tegen Galatasaray. Fedde Leysen, die afgelopen weekend geblesseerd raakte, maakte wel deel uit van de selectie, maar staat op de UEFA-website vermeld als "geblesseerd".

Zal Union Saint-Gilloise het dinsdagavond (18u45) tegen Galatasaray moeten stellen zonder Fedde Leysen, in het kader van de vijfde speeldag van de Champions League?

De centrale verdediger moest dit weekend tegen Cercle de wedstrijd al snel verlaten na een stevige botsing met Ibrahim Diakité, waarbij hij zijn enkel blesseerde. 

Fedde Leysen geblesseerd volgens de UEFA

Op de persconferentie na de wedstrijd toonde David Hubert zich nog vrij optimistisch over zijn toestand. "Fedde wilde met zijn rechtervoet tackelen en kwam slecht terecht, al zijn gewicht kwam op zijn enkel terecht. Hij heeft een flinke verstuiking, maar hij liep al rond na het contact, zonder krukken. Dat is veelbelovend voor de wedstrijd van dinsdag."

Dinsdagochtend zat Fedde Leysen wel degelijk in de selectie van Union die aan de UEFA werd gecommuniceerd, wat betekent dat hij naar Istanbul is afgereisd. Hij staat echter vermeld als "geblesseerd" en zijn deelname aan de wedstrijd lijkt daarmee erg onzeker.

Profiteren van stilstaande fases?

Lees ook... LIVE: Union gaat vol voor de aanval: Ait El Hadj, Raul en David in de basisUnion SG moet op bezoek bij Galatasaray dringend punten pakken om nog kans te blijven maken op de top-24 in de League Phase van de Champions League. 

De stilstaande fases zouden cruciaal kunnen zijn: "Voor ons is dat een verbeterpunt. Vorig seizoen waren we erg sterk bij stilstaande fases, maar dat is dit jaar nog niet het geval", gaf coach Okan Buruk van Galatasaray aan op zijn persconferentie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Galatasaray - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Galatasaray
Union SG
Fedde Leysen

Meer nieuws

LIVE: Union gaat vol voor de aanval: Ait El Hadj, Raul en David in de basis Live

LIVE: Union gaat vol voor de aanval: Ait El Hadj, Raul en David in de basis

17:32
Jong Union SG geeft het goede voorbeeld: stuntje tegen Galatasaray

Jong Union SG geeft het goede voorbeeld: stuntje tegen Galatasaray

16:00
LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

LIVE: Dit zijn de vermoedelijke opstelling van Union SG en Galatasaray

14:14
Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

Luis Vazquez weg? Anderlecht overweegt ook terugkeer van spits

18:40
Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken"

18:20
1
Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer

18:00
1
Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

Dan toch geen boycot: KV Mechelen krijgt meer tickets

17:40
Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

Nicky Hayen laat zich uit over Simon Mignolet en komt met goed nieuws over andere sterkhouder

16:30
1
'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

17:20
Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

17:00
Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

Philippe Albert merkt groot probleem op bij Charleroi

15:45
Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek"

15:30
11
BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

BREAKING: DAZN eindigt contract met Pro League

12:20
83
Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

Dit is de selectie van Club Brugge voor duel met Sporting, mét geweldige opsteker

14:20
Pro League gaat in spoedoverleg: krijgen we dit weekend voetbal op televisie?

Pro League gaat in spoedoverleg: krijgen we dit weekend voetbal op televisie?

15:00
8
Minister Beenders komt tussen: "Dan moeten fans hun geld terugkrijgen"

Minister Beenders komt tussen: "Dan moeten fans hun geld terugkrijgen"

14:40
10
'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

'Black out' dreigt wel degelijk na DAZN-debacle: bal ligt volledig in het kamp van de Pro League

13:00
27
"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

"Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs

14:00
4
De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

De supporters zullen het graag lezen: eigenaars van Beerschot komen met speciaal statement

13:45
Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

Fans ongerust: dit stuurde DAZN de wereld in richting zijn abonnees

13:30
1
Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

Fans mogen dromen van Europees voetbal: is deze JPL-ploeg dé verrassing van de heenronde?

12:50
1
'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

'Ex-Anderlecht-speler is ontevreden bij Borussia Dortmund en zoekt uitweg'

12:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

11:00
Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

Real Madrid deelt slecht nieuws mee: Thibaut Courtois krijgt serieuze opdoffer te verwerken

11:40
2
Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

Waar Antwerp tijdens de zomermercato in de fout ging: Overmars moet mirakels zoeken in januari

12:00
9
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

11:00
7
Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

Vazquez kost enorm veel gezien rendement: opvallende clausule duikt op

11:20
Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

Zorgt Simon Mignolet voor grote verrassing bij Club Brugge?

10:00
1
Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort" Reactie

Leko waarschuwt Gent voor overlevingsperiode: "Hebben geen 6 miljoen voor speler die 3 man dribbelt en scoort"

10:15
1
Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt"

10:30
19
Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel

09:30
13
Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is Reactie

Kon ruwe diamant Diakhon overtuigen? Hayen zegt wat zijn grootste werkpunt is

08:15
2
Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

Wout Faes krijgt steun uit onverwachte hoek

09:00
1
Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

Filip Joos doet heel stevige uitspraak over Nathan De Cat

08:41
11
Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

Everton-coach verrast compleet: David Moyes juicht vechtende spelers toe

08:20
Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

Onthulling: Wout Van Aert gaf aftrap bij Antwerp, maar... is fan van aartsrivaal

08:00
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 5
Galatasaray Galatasaray 18:45 Union SG Union SG
Ajax Ajax 18:45 SL Benfica SL Benfica
Marseille Marseille 21:00 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 21:00 Barcelona Barcelona
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21:00 Villarreal Villarreal
Bodø Glimt Bodø Glimt 21:00 Juventus Juventus
Napoli Napoli 21:00 FK Qarabag FK Qarabag
Slavia Praag Slavia Praag 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Manchester City Manchester City 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 26/11 Kairat Almaty Kairat Almaty
Pafos FC Pafos FC 26/11 Monaco Monaco
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 26/11 Club Brugge Club Brugge
Liverpool FC Liverpool FC 26/11 PSV PSV
Arsenal Arsenal 26/11 Bayern München Bayern München
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 26/11 Atalanta Atalanta
Atlético Madrid Atlético Madrid 26/11 Inter Milaan Inter Milaan
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 26/11 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 26/11 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Mike59 Mike59 over Pro League gaat in spoedoverleg: krijgen we dit weekend voetbal op televisie? Zandzak Zandzak over Groot probleem voor Belgisch voetbal: als DAZN stopt, is er... geen VAR meer cartman_96 cartman_96 over Senne Lammens lijdt eerste nederlaag met Manchester United tegen tienkoppig Everton na bizarre rode kaart Bies Bies over Evert Winkelmans trekt ten strijde na bericht over DAZN: "Belgisch voetbal blijft fouten maken" filip hendrix filip hendrix over Supporters Antwerp komen met vlammend statement richting bestuur: "Club is doodziek" Divano Divano over Aanvoerder Colin Coosemans laat Anderlecht wachten: "Het is zijn keuze en ik kan hem begrijpen" SmurF SmurF over Jacky Mathijssen over Belgische topclub: "Het blijft onwaarschijnlijk hoe diep die club is weggezakt" Divano Divano over Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen? André Coenen André Coenen over "Al weken onmogelijk een wedstrijd uit te kijken": gewezen(?) topclub krijgt er flink van langs LordJozef LordJozef over Minister Beenders komt tussen: "Dan moeten fans hun geld terugkrijgen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved