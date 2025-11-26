Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Aleksandar Stankovic groeit uit tot een vaste waarde bij Club Brugge, maar zijn band met Inter blijft bijzonder. Ondanks een terugkoopclausule benadrukt hij dat blauw-zwart vandaag de beste plek is voor zijn ontwikkeling, al blijft zijn droom om minuten te maken voor de A-ploeg van Inter.

Aleksandar Stankovic speelt sinds afgelopen zomer bij Club Brugge. Hij kwam voor 9,5 miljoen euro over van Inter Milan, dat wel een terugkoopclausule liet opnemen in zijn contract. Volgende zomer kan hij voor 23 miljoen euro worden teruggekocht. De zomer nadien voor 27 miljoen euro.

Hij maakte bij Inter nooit minuten bij A-kern. In het verleden liet hij al verstaan dat het zijn favoriete ploeg blijft. "Toen ik als kind ‘s ochtends wakker werd, was San Siro het eerste dat ik zag door het raam. Ik zei tegen mezelf: op een dag speel ik daar", vertelde hij bij HLN.

Stankovic droomt nog steeds van Inter Milan

"Dat blijft een droom die ik najaag", zegt hij. Stankovic wil nog steeds bij Inter gespeeld hebben, maar verduidelijkt dat dat op dit moment niet zo belangrijk is. "Ik ben een profvoetballer, geen kind. Ik kijk naar het heden. En op dit moment in mijn carrière is Club Brugge de best mogelijke ploeg voor mij. Ik moest spelen en vertrouwen krijgen om mezelf te kunnen ontwikkelen."

Voor Stankovic moest die terugkoopclausule ook niet per se in het contract. Hij wil graag benadrukken hoe goed hij bij blauw-zwart zit. "Club Brugge is een grote ploeg waar ze jonge talenten kansen dúrven geven, ook in de Champions League."

"Dat gaf de doorslag. Inter liet de onderhandelingen nog wat aanslepen, maar ik was er altijd zeker van dat er een deal zou komen", besluit hij. Ondertussen is hij ook niet meer weg te denken uit de basiself van Nicky Hayen. Woensdagavond staat hij er naar alle waarschijnlijkheid opnieuw in, tegen Sporting CP.