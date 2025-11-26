Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Club Brugge vertrok pas laat naar Lissabon na extra reisproblemen, en krijgt woensdag een zware opdracht tegen Sporting CP. Hein Vanhaezebrouck ziet blauw-zwart dan ook allerminst als favoriet en vreest voor hun efficiëntie.

Club Brugge is dinsdagavond, pas heel laat, naar Lissabon afgereisd. Na eerst een vertraging te hebben opgelopen door de staking, volgde er nog een probleem wat voor meer vertraging zorgde.

Woensdagavond neemt blauw-zwart het op tegen Sporting Clube de Portugal. De huidige Portugese kampioen zal het blauw-zwart niet gemakkelijk maken, dat weet ook Hein Vanhaezebrouck.

Club Brugge moet efficiënt zijn in Portugal

"Of Club dan favoriet is? Neen, absoluut niet", zegt hij bij Sporza. "Als Belgische ploeg moet je bij Pafos of Almaty spelen om op verplaatsing als favoriet bestempeld te worden."

Volgens Vanhaezebrouck zal Club moeten hopen op enkele flitsen van bepaalde spelers. "Er zullen inderdaad mogelijkheden zijn, maar Club creëert zelf zo weinig. Het moet bijna allemaal van Tzolis komen. Gelukkig is er de laatste tijd nog Vanaken."

Lees ook... Ongekende pech: Club Brugge zag de problemen zich opstapelen voor trip naar Lissabon"Kijk je naar de andere spitsen: als Forbs niet veel ruimte heeft, brengt hij niets. En ook bij Tresoldi en Vermant gaat het moeilijk. Daar zal dus de sleutel liggen, vrees ik. Als er iets te pakken valt, zal je die paar kansen echt wel efficiënt moeten afwerken", besluit de voormalige trainer van onder meer KAA Gent.

Volg Sporting Lissabon - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

