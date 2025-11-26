Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Club Brugge heeft in de Youth League zijn eerste nederlaag opgelopen. Er werd met 2-1 verloren bij Sporting Lissabon en zo staat er op de slotspeeldag toch nog een en ander op het spel voor de Bruggelingen.

Club Brugge was waanzinnig sterk begonnen aan de Youth League en had na vier speeldagen een stevige 12 op 12 te strikken. En dus was de vraag of ze ook tegen Sporting Lissabon op hun elan zouden kunnen doorgaan.

Sporting klopt Club Brugge

De Portugezen hadden na vier speeldagen ook al 8 op 12 gepakt en dus nog niet verloren en dus kregen we minstens op papier alvast een interessante wedstrijd te zien.

Blauw-zwart kon opnieuw rekenen op onder meer Jesse Bisiwu, Jessi Da Silva en Axl Wins, die terug waren na het WK U17 met de Rode Duivels.

12 op 15 blijft mooi rapport

In een gesloten eerste helft lieten beide ploegen niet het achterste van hun tong zien. We gingen dan ook rusten met 0-0. Blauw-zwart wist ondertussen dat ze dankzij een gelijkspel tussen Chelsea en Athletic de Bilbao op de eerste plaats konden komen.

Na de pauze liep het verkeerd. Eerst maakte Kissanga een knappe collectieve actie af, daarna kon Jorge Ferreira zich met wat geluk doorzetten en ook voorbij de doelman raken. Musuayi kopte de 2-1 nog binnen in toegevoegde tijd, maar dat doelpunt kwam te laat. Op de slotspeeldag wacht Arsenal, dat met 3 op 15 nog punten nodig heeft. De top-6 kan zeker nog voor blauw-zwart.