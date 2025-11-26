Knaltransfer van bijna 20 miljoen op komst? 'Premier League-clubs strijden om Union-aanvaller'

Promise David schitterde opnieuw voor Union SG, maar zijn toekomst wordt steeds onzekerder. Door zijn sterke vorm en Europese indruk lokt de spits interesse van meerdere Engelse clubs, waardoor een wintertransfer steeds realistischer wordt.

Promise David bewees dinsdag opnieuw zijn waarde voor Union SG. De Canadese spits scoorde het enige doelpunt van de partij tegen Galatasaray, wat dus voldoende was voor de drie punten.

Hij bezorgde de Brusselse fans enorm veel plezier, maar voor hoe lang nog? De 24-jarige aanvaller scoort veel en maakt daardoor veel indruk, nu ook op het Europese toneel.

West Ham, Leeds & Brighton willen Promise David

Of Union hem deze winter nog kan houden is maar de vraag. Volgens Claret & Hugo, een medium rond West Ham United, staat hij op de radar van de Premier League-club, die al contact zou hebben gezocht.

Maar daar blijft het niet bij. Ook Leeds en vooral Brighton zouden interesse tonen in David. The Seagulls zijn onderdeel van hetzelfde multiclubnetwerk als Union SG en hebben daardoor een enorm voordeel.

De Union-spits kan dus al snel een knappe transfer versieren. Hij zou zo'n 17 miljoen pond (19,3 miljoen euro) moeten kosten. In totaal stond hij al 33 aan het kanon bij de Brusselse club in 61 wedstrijden.