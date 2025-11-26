Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

De Belgische fans van de Panini-stickerboeken staan op de achterste poten. Het stickerboek van 2026 zal onverwacht niét verschijnen.

Panini België heeft het nieuws ondertussen bevestigd. In een officiële mededeling laat het bedrijf weten dat er niet langer aan de voorwaarden wordt voldaan om een officiële editie uit te brengen.

De Pro League laat weten dat Panini al jarenlang een flinke korting geeft op de marktprijs van de beeldrechten. Volgens de belangenorganisatie van de Belgische profclubs werd dit ook voor 2026 op die manier voorgesteld.

Panini heeft besloten om niet op ons aanbod in te gaan

"Panini heeft echter besloten om niet op ons aanbod in te gaan", klinkt het bij de Pro League. "We betreuren het dan ook dat er dit seizoen geen Panini-stickerboek zal zijn van de Jupiler Pro League.

Hiermee komt een einde aan een traditie van zo'n vijftig jaar. Voor veel voetbalfans is het Panini-stickerboek nostalgie én een herinnering aan de kindertijd. Verzamelaars zijn intussen een petitie gestart om Panini en de Pro League aan te sporen om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. Wil je ook tekenen? Dat kan via DEZE LINK.

Gesprekken met diverse partijen zijn opgestart

De Pro League laat weten dat er reeds gesprekken zijn opgestart met diverse partijen om in de toekomst opnieuw een stickerboek op de markt te brengen. Ook met Panini blijven de gesprekken lopen.