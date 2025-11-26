Opvallende lof bij Bayern: Kane legt uit wat Vincent Kompany zo bijzonder maakt

Bayern maakt zich op voor een zware Champions League-trip naar Arsenal, maar binnen de spelersgroep heerst opvallend vertrouwen. Harry Kane prijst openlijk de aanpak van Vincent Kompany, die volgens hem de ploeg naar een hoger niveau tilt.

Vincent Kompany bereidt zich momenteel voor op het Champions League-duel tegen Arsenal. Het is een serieuze krachtmeting voor Der Rekordmeister, dat dit seizoen nog ongeslagen is. The Gunners staan alleen eerste in de Premier League.

Bovendien heeft Arsenal het thuisvoordeel. De troepen van Kompany zullen alles uit de kast moeten halen om punten te pakken in Londen. Veel motivatie moet de Belgische coach zijn spelers niet geven: het is duidelijk dat zij graag voor hun coach spelen.

Kane heeft Kompany hoog zitten

Dat liet Harry Kane nog maar eens merken op het persmoment voor de wedstrijd. "Het is geweldig hoe hij met de spelers omgaat, hoe we trainen en hoe hij wedstrijden benadert. Hij toont perfect hoe een ploeg zich moet gedragen", zei de Engelse spits.

"De manier waarop we zonder vrees hoog druk zetten en niet terugdeinzen voor één-tegen-één-duels… die mentaliteit en die drang om te domineren geven ons enorm veel vertrouwen", gaat hij verder.

"Ik ben echt onder de indruk van het werk dat we de voorbije maanden hebben geleverd", besluit hij.