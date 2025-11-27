Belgische ref in finale van de U17 op het WK in Qatar

Ondanks de vroege uitschakeling van de Belgische U17 is er toch een landgenoot actief in de finale van het WK in Qatar. Jasper Vergoote vervult donderdag de rol van vierde official.

Belgische aanwezigheid in de eindstrijd

De nationale ploeg is al eventjes uitgeschakeld, maar via de arbitrage is België toch vertegenwoordigd in de finale op het WK voor U17. Jasper Vergoote, 33 jaar, kreeg de aanduiding als vierde official voor de finale tussen Oostenrijk en Portugal. Het duel wordt donderdag om 17 uur Belgische tijd op gang gefloten.

De leiding van de wedstrijd ligt in handen van Bruno Pérez uit Peru. Vergoote neemt plaats naast het veld en ondersteunt het scheidsrechtersteam. Zijn rol is cruciaal voor de administratieve opvolging en het toezicht op de technische zones.

Loopbaan tijdens het toernooi

Vergoote heeft op het WK al een stevig parcours afgelegd. Met assistentie van Michele Seeldraeyers en Martijn Tiesters trad hij vier keer op als hoofdscheidsrechter. Daarnaast vervulde hij drie keer de functie van vierde official.

De finale betekent zijn achtste wedstrijd op dit WK. Daarmee behoort hij tot de meest actieve officials van het toernooi. Zijn aanwezigheid onderstreept de internationale erkenning die Belgische scheidsrechters genieten.

Vergoote krijgt hiermee een belangrijke verantwoordelijkheid. Het toont dat de FIFA vertrouwen heeft in zijn ervaring en professionaliteit. De aanduiding van Vergoote bevestigt dat Belgische scheidsrechters ook op jeugdtoernooien internationaal aanzien genieten.