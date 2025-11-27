Met grote gevolgen? Onderzoek gestart naar DAZN

DAZN kondigde donderdag aan dat het dit seizoen gewoon Belgisch voetbal blijft uitzenden. Maar terwijl fans duidelijkheid eisen, ontkent de Pro League dat er afspraken zijn en groeit de chaos alleen maar. Minister Rob Beenders gaat ingrijpen.

DAZN kwam donderdag met het nieuws naar buiten dat het dit seizoen de wedstrijden van het Belgisch voetbal zal blijven uitzenden, dus ook dit weekend. Op sociale media deelde het mediabedrijf dit trots mee.

Dat terwijl dit nu wel het minste is wat de fans verwachten. Maar het opvallende is dat de Pro League dit ontkent. "Wij vragen niet om de wedstrijden uit te zenden, wij vragen om het contract na te leven", zegt woordvoerder Stijn Van Bever volgens Het Nieuwsblad.

"Voetbalfans met een DAZN-abonnement hebben recht op duidelijkheid", zegt Minister van Consumentenzaken Rob Beenders (Vooruit) bij hetzelfde medium. Er is duidelijkheid dat er dit weekend voetbal op tv te zien is. Verder is er alleen maar meer verwarring gezaaid.

"Vandaag is die er helaas niet, ook niet nadat ik aan DAZN tegen 17 uur had gevraagd om ondubbelzinnig te bevestigen dat hun abonnees tot het einde van het seizoen naar de wedstrijden zouden kunnen kijken", gaat Beenders verder, die stappen zal ondernemen.

"Op basis van de informatie waarover ik nu beschik, kan ik niet anders dan een onderzoek starten naar DAZN. De aanhoudende onduidelijkheid zorgt bij supporters voor terechte ongerustheid over de beschikbaarheid van live voetbal. Dat onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van misleidende communicatie en welke impact dat heeft op hun abonnees. Supporters verdienen eerlijke en transparante informatie. Vandaag krijgen ze die niet. Het wordt tijd dat dit schouwspel stopt", besluit hij.

