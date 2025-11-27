Portugese kranten maken Club Brugge belachelijk: "Deed denken aan de jaren 80"

Club Brugge heeft geen al te beste beurt gemaakt in Portugal. Na de 3-0-nederlaag tegen Sporting Lissabon waren de commentaren in de Portugese media hard. "Belgische chocolade", schreef Record spottend over blauw-zwart.

Volgens A Bola wilde Sporting vooral een veilige marge opbouwen voor de echte kleppers die nog komen, zoals Bayern München en PSG. “Veilig varen om de haaien te vermijden”, schreef de krant. Club Brugge kwam daarbij niet goed uit de verf.

A Bola ging verder: “Sporting werd sterker en Club Brugge werd in verlegenheid gebracht door hun drievoudige dekking die aan de jaren 80 deed denken. Er kwamen ruimtes waardoor de snelle en behendige Leeuwen binnendrongen.”

De Leeuw bijt

O Jogo haalde haar spitsvondige titel boven: “De Leeuw bijt”, verwijzend naar de bijnaam van Sporting. De krant wees op het overwicht van de thuisploeg en de kwaliteit van de overwinning.

Record benadrukte dat Sporting hun ervaring en kwaliteit gebruikte om de Belgen te verslaan. “De overwinning was terecht. Sporting opende de deur naar 10 punten in de Champions League en staat zo in een comfortabele positie.”

Lees ook... Club Brugge is nog niet klaar voor dit soort voetbal: ambitie is mooi, maar moet ook realistisch zijn›Zelfs in Spanje volgden ze de prestatie op de voet. AS schreef: “Sporting deed zijn werk tegen Club Brugge voordat er problemen ontstonden. Drie punten tegen een directe rivaal waren cruciaal gezien het zware programma dat nog wacht.”