Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

Anderlecht moet dit weekend een creatieve schakel op het middenveld missen. Nathan Saliba, die de afgelopen weken indruk maakte, staat niet beschikbaar voor de wedstrijd tegen Union. Coach Besnik Hasi moet daardoor puzzelen om het middenveld op peil te houden.

“Gaan we Saliba missen? Dan zou ik te kort doen aan de andere jongens die hem kunnen vervangen. Saliba wil je tegen Union er natuurlijk bij, er zal heel veel strijd zijn tegen zo'n tegenstander."

"Het is nu aan de andere jongens om te vervangen of zelfs beter te doen", aldus Hasi over de afwezigheid van de Canadese middenvelder. Tegen het middenveld van Union heb je inderdaad die strijdkracht nodig.

Llansana in pole position om Saliba te vervangen

Hasi liet wel weten dat Enrick Llansana klaar is om in te starten. "Hij is klaar en is scherp aan het trainen. Waarom hij zo weinig speelt tegenwoordig? Hij had een dipje nadat hij heel goed aan het seizoen begon. Misschien omdat hij net zoveel speelde."

"Toen was Saliba nog niet geïntegreerd en het klikte tussen Llansana en De Cat, we zagen geen reden om te wisselen. Hij was altijd positief ingesteld, ook in de vorige wedstrijd waarin hij geen minuut speelde. En dat deed me deugd dat hij meevierde na de zege tegen La Louvière.”

De coach benadrukte dat de keuze om Saliba op te vangen nog niet definitief is: “We houden alle opties open om Saliba te vervangen. Verschaeren, Stroeykens,... maar Llansana heeft het profiel dat dicht bij dat van Saliba komt.”