Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

James Ndjeungoue kijkt terug op zijn tijd tot nu toe bij KV Kortrijk en kan het niet laten de rol van ex-trainer Yves Vanderhaeghe aan te halen.

“Ik weet nog altijd niet waarom, maar trainer Vanderhaeghe zag het duidelijk niet in mij. Hij liet mij links liggen en selecteerde mij niet. De reden? Weet ik niet, ik heb nooit één woord uitleg gekregen", vertelt de Kameroener in Het Nieuwsblad.

De frustratie blijft hangen, zeker nu Vanderhaeghe opnieuw actief is in dezelfde reeks. “Waar? Francs Borains? Wel, ik kijk al uit naar die match tegen Francs Borains om het ongelijk van Yves Vanderhaeghe te bewijzen", zegt Ndjeungoue vastberaden.

Ndjeungoue gaat zeker mee naar 1A

De situatie veranderde drastisch na de komst van Bernd Storck. “Door alles wat ik heb meegemaakt, was ik mentaal sterker geworden. Toen ik van Storck de kans kreeg, was ik er op alle vlakken klaar voor", aldus de verdediger, die sindsdien een vaste waarde werd bij Kortrijk.

Ndjeungoue benadrukt dat hij vertrouwen voelt bij de huidige clubleiding en trainer Michiel Jonckheere. “Ik heb nog een contract tot 2028 en had goede gesprekken met Nils Vanneste en de trainer. Ik voelde meteen vertrouwen en wil deze club helpen terugbrengen naar het hoogste niveau.”

De Kameroener kijkt positief naar de toekomst van KV Kortrijk. “Ik ga zeker terug mee naar 1A met deze club. We zijn op de goede weg, maar die weg is wel nog lang", aldus Ndjeungoue.