Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"

Bij KV Kortrijk zit er eentje met revanchegevoelens: "Ik kijk al uit om tegen Yves Vanderhaeghe te spelen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

James Ndjeungoue kijkt terug op zijn tijd tot nu toe bij KV Kortrijk en kan het niet laten de rol van ex-trainer Yves Vanderhaeghe aan te halen. 

“Ik weet nog altijd niet waarom, maar trainer Vanderhaeghe zag het duidelijk niet in mij. Hij liet mij links liggen en selecteerde mij niet. De reden? Weet ik niet, ik heb nooit één woord uitleg gekregen", vertelt de Kameroener in Het Nieuwsblad.

De frustratie blijft hangen, zeker nu Vanderhaeghe opnieuw actief is in dezelfde reeks. “Waar? Francs Borains? Wel, ik kijk al uit naar die match tegen Francs Borains om het ongelijk van Yves Vanderhaeghe te bewijzen", zegt Ndjeungoue vastberaden.

Ndjeungoue gaat zeker mee naar 1A

De situatie veranderde drastisch na de komst van Bernd Storck. “Door alles wat ik heb meegemaakt, was ik mentaal sterker geworden. Toen ik van Storck de kans kreeg, was ik er op alle vlakken klaar voor", aldus de verdediger, die sindsdien een vaste waarde werd bij Kortrijk.

Ndjeungoue benadrukt dat hij vertrouwen voelt bij de huidige clubleiding en trainer Michiel Jonckheere. “Ik heb nog een contract tot 2028 en had goede gesprekken met Nils Vanneste en de trainer. Ik voelde meteen vertrouwen en wil deze club helpen terugbrengen naar het hoogste niveau.”

De Kameroener kijkt positief naar de toekomst van KV Kortrijk. “Ik ga zeker terug mee naar 1A met deze club. We zijn op de goede weg, maar die weg is wel nog lang", aldus Ndjeungoue.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KSC Lokeren - KV Kortrijk live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (29/11).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KSC Lokeren
KV Kortrijk

Meer nieuws

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

Anderlecht wordt speciale wedstrijd voor David Hubert: "Met sommigen klikte het niet"

15:15
Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

Club Brugge, Genk en Union geven de Europese burger moed: extra tickets binnen handbereik

15:00
Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

Besnik Hasi licht tipje van de sluier op voor match tegen Union: "Hij is klaar, zijn reactie deed me deugd"

14:48
Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

14:20
1
🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

🎥 In Duivelse vorm? Jonge Belg klopt steeds nadrukkelijker op de deur met schitterende prestatie in Europa

14:00
"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

"Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co

13:30
2
Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club Brugge

13:00
Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na"

12:40
Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

Club Brugge - Antwerp en de Brusselse derby op het programma: deze scheidsrechters fluiten op speeldag 16

12:20
Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld"

12:00
7
Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

Voor duel tussen Beerschot en ASV Geel spaart Urbain Spaenhoven kritiek niet: "Ze gaan ten onder aan ego's"

11:10
4
KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

KV Kortrijk-speler heeft nog appeltje te schillen met Yves Vanderhaeghe: "Kreeg nooit één woord uitleg"

09:00
Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League Reactie

Fink wil niet weten van nieuwe Europese ambitie na 10/15 in Europa League

11:10
Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent

11:20
1
LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

LIVE: KV Mechelen op roze wolk en Standard met twijfels: wie vangt de belangrijke afwezigheden het best op?

10:45
'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

'Anderlecht denkt aan 16-jarig talent maar krijgt concurrentie van Manchester United, City en Villarreal'

11:00
Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach

10:45
7
El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad" Reactie

El Ouahdi opgelucht na rentree: "Ik heb enkele lastige maanden gehad"

10:10
Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

Anderlecht pakt uit in Brussel en strijkt neer op de Grote Markt

10:30
Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

Zo beschrijft Vincent Kompany voetbal in één woord

10:00
1
KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?

KV Kortrijk krijgt gouden kans: dit weekend nieuwe leider in de Challenger Pro League?

22:45
Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

Maxim De Cuyper vindt deze Westerlo-speler zwaar onderschat: "Hij heeft het allemaal"

09:30
1
Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club Brugge en Union

08:40
13
Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

Benito Raman praat openhartig over het verlies van zijn vader: "Ik heb spijt"

08:22
Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière" Reactie

Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière"

07:50
1
🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

🎥 Voetbalwedstrijd mondt uit in massale vechtpartij: politie wordt ingezet en 17 rode kaarten uitgedeeld

08:00
3
🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden

07:40
14
Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

Charles De Ketelaere blinkt uit in de CL: dit heeft Rode Duivel te zeggen na knalprestatie

07:20
Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van

07:00
1
Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

06:00
Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard

06:30
20
Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

Genk bibbert maar pakt wel de volle buit tegen Basel na parel Kos Karetsas

22:57
Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

Hein Vanhaezebrouck is zeer kritisch voor Club Brugge-coach Nicky Hayen: "Dat werkte van geen kanten"

23:00
KV Kortrijk-spits spreekt voor het eerst over bijzonder donkere periode: "De pijn was ondraaglijk"

KV Kortrijk-spits spreekt voor het eerst over bijzonder donkere periode: "De pijn was ondraaglijk"

17:50
🎥 Deze moet u gezien hebben: 18-jarig supertalent Karetsas doet monden openvallen bij KRC Genk

🎥 Deze moet u gezien hebben: 18-jarig supertalent Karetsas doet monden openvallen bij KRC Genk

22:20
1
Thomas Müller heeft mooie woorden voor Vincent Kompany

Thomas Müller heeft mooie woorden voor Vincent Kompany

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 15
K Beerschot VA K Beerschot VA 20:00 Luik FC Luik FC
Eupen Eupen 20:00 Lommel SK Lommel SK
KSC Lokeren KSC Lokeren 29/11 KV Kortrijk KV Kortrijk
Lierse SK Lierse SK 29/11 RSCA Futures RSCA Futures
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 29/11 KAA Gent KAA Gent
RWDM Brussels RWDM Brussels 29/11 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 30/11 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Seraing Seraing 30/11 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Belgische keeper verrast Europa: wat Mike Penders doet, zie je zelden RememberLierse RememberLierse over Wedstrijd van de laatste kans: dit weekend wordt bepalend voor JPL-coach FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Meer regels op uitzendrechten nodig": Vlaams Parlement eist uitleg van DAZN & co 1872 1872 over Ze probeerden Zulte Waregem en RWDM al over te nemen: dit zijn de nieuwe potentiële investeerders van Standard TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK" Don Doumbia Don Doumbia over Voormalige coach scherp voor Antwerp: "Het draait altijd om hetzelfde: geld" Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Top 24 in gevaar: zo ziet Vanhaezebrouck de kansen van Club en Union cartman_96 cartman_96 over Karetsas geniet na prachtige krul: "Misschien wel het mooiste doelpunt van mijn carrière" rinus michels rinus michels over Grote terugkeer bij Anderlecht: Olivier Renard verwacht er veel van -URKO -URKO over Dortmund, Leverkusen, Monaco, Milan en Manchester City: Europese top is zot van JPL-talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved